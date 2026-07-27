Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
20/07/2026
FR0014000MR3
3 180
70.8332
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
20/07/2026
FR0014000MR3
6 820
70.7743
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
21/07/2026
FR0014000MR3
10 000
69.6146
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
21/07/2026
FR0014000MR3
5 000
69.5791
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
22/07/2026
FR0014000MR3
15 000
69.9803
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
22/07/2026
FR0014000MR3
5 000
70.0877
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
23/07/2026
FR0014000MR3
5 000
66.7730
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
23/07/2026
FR0014000MR3
10 000
66.7916
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
24/07/2026
FR0014000MR3
20 000
66.1575
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
24/07/2026
FR0014000MR3
5 000
66.1178
CEUX
TOTAL
85 000
68.3251
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260727749661/en/
Contacts:
Eurofins