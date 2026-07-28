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Die Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen lösen einen neuen Ausverkauf bei Chipaktien aus. Der MSCI Asia Pacific fällt zeitweise 3,6 % auf den tiefsten Stand seit Mai. Besonders heftig trifft es Südkorea: Der Kospi bricht um 11 % ein, SK Hynix und Samsung verlieren jeweils 13 %. Auch Japan und Taiwan geben deutlich nach, nachdem der US-Halbleiterindex bereits den dritten Tag in Folge gefallen war. Nasdaq-100-Futures verlieren weitere 0,9 %.Belastend wirken Sorgen über zirkuläre Finanzierungen im KI-Sektor, steigende Unternehmensschulden und ein rückläufiger Index für die Ausgaben für KI-Tokens. Unternehmen nutzen Sprachmodelle offenbar kostenbewusster, was Zweifel am bisher erwarteten Wachstum der Rechenleistung weckt. Hinzu kommt ein Bericht über chinesische DUV-Lithografiemaschinen, der Nikon und Tokyo Electron um mehr als 9 % drückt.Die Bewährungsprobe mit möglichen Gegenreaktionen folgt diese Woche mit den Zahlen von Microsoft, Meta, Apple, Amazon, SK Hynix und Samsung. Es geht um Belege, dass die hohen KI-Ausgaben tatsächlich zusätzliche Umsätze, Margen und Cashflows liefern. Gleichzeitig steht morgen die Fed-Entscheidung an.Entscheidend: Software geht weiter fest und die Marktbreite zeigt weiter relative Stärke. So legte der S&P 500 Equal Weight gestern um 0,8 % zu. Der DAX startet ca. 50 Punkte über dem Xetra-Schluss von gestern. Das sieht alles stabil aus.Entlastung kommt vom Ölpreis: Brent fällt auf rund 87,80 Dollar, nachdem die USA ihre Angriffe gegen Iran pausiert haben. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt allerdings nur moderat auf 4,63 %.Weitere News:Mercedes senkt wegen der schwachen Nachfrage in China die Umatzprognose, kommt aber vorbörslich nicht weiter unter Druck.Safran hebt dagegen nach starker Nachfrage nach Ersatzteilen für zivile Flugzeugtriebwerke den Jahresausblick an, die Marge erreicht ein Rekordniveau.Johnson & Johnson stellt 5,5 Mrd. Dollar für Talkum-Klagen bereit.Interessant heute Abend nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen von:Visa: EPS etwa 3,23 $, Umsatz 11,4 Mrd. $, 22:05 UhrKLA: EPS etwa 1,00 $, Umsatz etwa 3,6 Mrd. $, wichtig für ChipausrüsterSeagate: EPS etwa 5,10 $, Umsatz 3,49 Mrd. $, wichtig für die SpeicherherstellerSie möchten jeden Morgen kurz und knapp über die wichtigsten Trigger an den Börsen informiert werden? Ich empfehle die kostenlose Bernecker App. Hier gehts zum Download:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe