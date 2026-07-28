Mitteilung der Energiekontor AG: Energiekontor erreicht Financial Close für Solarprojekt Kolitzheim-Herlheim und treibt Realisierung des Projektportfolios weiter voran Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den Financial Close für das Solarparkprojekt Kolitzheim-Herlheim erreicht. Damit ist die Finanzierung des Projekts gesichert und der Bau des Solarparks kann beginnen. Der Solarpark wird über eine installierte Leistung von rund elf Megawattpeak verfügen. Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen. Zugleich schreitet die Realisierung des umfangreichen Projektportfolios weiter voran. Der Solarpark Kolitzheim-Herlheim entsteht in der Gemeinde Kolitzheim im Landkreis Schweinfurt in Bayern. Dem Financial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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