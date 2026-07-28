Bechtle kann mit seiner ad-hoc von heute um 11:00 Uhr positiv überraschen. Gibt hiermit - vor den grossen Zahlenschlachten am Mittwoch in den USA bei den Big Tech's - einen Schub für die Digitalsierungsaktien - neben Bechtle wird damit direkt auch der Blick auf Cancom fallen, die bisher "hinterherhinken" - bisher? Heute überrascht Bechtle mit einem Ergebnissprung und hebt die Jahresziele an. Zusammengefasst: Die Bechtle AG verzeichnete im zweiten Quartal 2026 ein deutliches Wachstum und schnitt besser ab als am Markt erwartet. Das Geschäftsvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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