Die vorläufigen Ergebnisse von Bechtle für das zweite Quartal 2026 haben die Erwartungen erheblich übertroffen, mit einem Geschäftsvolumen, das im Vergleich zum Vorjahr um etwa 18% auf 2,27 Mrd. EUR gestiegen ist, einem Umsatz, der um mehr als 16% auf rund 1,73 Mrd. EUR zugenommen hat, und einem EBT, das um über 20% auf etwa 80 Mio. EUR gewachsen ist. Das Management hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf ein Wachstum des Geschäftsvolumens von mehr als 10% sowie ein Umsatz- und EBT-Wachstum von 5%-10% angehoben. Wir erhöhen unsere Schätzungen für den Umsatz im Geschäftsjahr 2026 auf 6,797 Mrd. EUR, EBT auf 350 Mio. EUR und EPS auf 1,96 EUR. Unsere Schätzungen bleiben für das zweite Halbjahr 2026 weiterhin konservativ. Wir erhöhen unser Kursziel auf 45,00 EUR (zuvor 41,00 EUR) und bekräftigen unsere Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag
© 2026 mwb research