DJ PTA-AFR: Gurktaler AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Gurktaler AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wien (pta000/28.07.2026/12:34 UTC+2) - Gurktaler AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025/2026 Internet-Veröffentlichung: https://gruppe.gurktaler.at/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026
Kurzbeschreibung: Jahresfinanzbericht GJ 2025/2026
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Aussender: Gurktaler AG Heiligenstädter Straße 43 1190 Wien Österreich Ansprechpartner: Brigitte Dudli Tel.: +43 1 368 22 59 300 E-Mail: brigitte.dudli@gurktaler.at Website: gruppe.gurktaler.at ISIN(s): AT0000A0ZXXX (Aktie) AT0000A0Z9H1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1785234840234 ]
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July 28, 2026 06:34 ET (10:34 GMT)