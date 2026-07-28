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WKN: A1J9EH | ISIN: AT0000A0Z9H1 | Ticker-Symbol: N/A
Branche
Getränke/Tabak
Aktienmarkt
nicht mehr in D notiert
1-Jahres-Chart
GURKTALER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GURKTALER AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
28.07.2026 13:09 Uhr
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(1)

PTA-AFR: Gurktaler AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

DJ PTA-AFR: Gurktaler AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Gurktaler AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Wien (pta000/28.07.2026/12:34 UTC+2) - Gurktaler AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025/2026 Internet-Veröffentlichung: https://gruppe.gurktaler.at/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Kurzbeschreibung: Jahresfinanzbericht GJ 2025/2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Gurktaler AG 
           Heiligenstädter Straße 43 
           1190 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Brigitte Dudli 
Tel.:         +43 1 368 22 59 300 
E-Mail:        brigitte.dudli@gurktaler.at 
Website:       gruppe.gurktaler.at 
ISIN(s):       AT0000A0ZXXX (Aktie) AT0000A0Z9H1 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785234840234 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2026 06:34 ET (10:34 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.