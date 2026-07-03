DJ PTA-News: Gurktaler AG: Veröffentlichung der Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Gurktaler AG: Veröffentlichung der Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026

Wien (pta000/03.07.2026/15:10 UTC+2)

Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Betriebsergebnis (EBIT) von TEUR -894 ausgewiesen (Vorjahr: TEUR -472). Das verschlechterte Ergebnis beruht im Wesentlichen auf einem Umsatzrückgang durch Produktionsverschiebungen, die Auswirkung von Preiserhöhungen und einem Lagerabbau im Handel sowie u.a. inflationsbedingten höheren Personalkosten. Dem stehen vermehrte Eigenleistungen, welche die Sachkosten und Ausgaben für Werbung sinken ließen, gegenüber. Das EBITDA hat sich mit T-EUR -659 analog zum EBIT gegenüber dem Vorjahr (T-EUR -239) verändert.

Die Erträge aus Anteilen verbundener Unternehmen umfasst die Erträge der Beteiligung in Ungarn mit TEUR 2.000 (Vorjahr: TEUR 1.700). Die Erträge aus Beteiligungen an der Underberg GmbH & Co KG mit Sitz in Rheinberg, Deutschland, liegen bei TEUR 349 (Vorjahr: TEUR 267).

Der Saldo aus Zinsaufwand und Zinserträgen liegt bei einem Ertrag von TEUR 116 (Vorjahr: TEUR 117).

An Ertragsteuern wurden im Geschäftsjahr 2025/26 TEUR -191 (Vorjahr: TEUR -350) als Steuerertrag verbucht.

Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR 0,84 (Vorjahr: EUR 0,94).

Der Bilanzgewinn beläuft sich auf TEUR 1.807 wovon unter Abzug der latenten Steuern in Höhe von TEUR 541 noch TEUR 1.266 zur Ausschüttung zur Verfügung stehen.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung am 17. September 2026 eine Dividende in Höhe von EUR 0,60 je bezugsberechtigter Aktie (Stamm- und Vorzugsaktie) nach je EUR 0,90 im Vorjahr vorschlagen. Die Ausschüttungsquote des auszuschüttenden Gewinns beträgt rund 72% (VJ: 96,5%).

Wien, 3. Juli 2026

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Gurktaler AG Heiligenstädter Straße 43 1190 Wien Österreich Ansprechpartner: Brigitte Dudli Tel.: +43 1 368 22 59 300 E-Mail: brigitte.dudli@gurktaler.at Website: gruppe.gurktaler.at ISIN(s): AT0000A0ZXXX (Aktie) AT0000A0Z9H1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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July 03, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)