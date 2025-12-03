Anzeige
Investitions-Update: Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
PTA-AFR: Gurktaler AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Gurktaler AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Wien (pta000/03.12.2025/16:30 UTC+1) - Gurktaler AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025/2026 Internet-Veröffentlichung: https://gruppe.gurktaler.at/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Gurktaler AG 
           Heiligenstädter Straße 43 
           1190 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Brigitte Dudli 
Tel.:         +43 1 368 22 59 300 
E-Mail:        brigitte.dudli@gurktaler.at 
Website:       gruppe.gurktaler.at 
ISIN(s):       AT0000A0Z9G3 (Aktie) AT0000A0Z9H1 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

