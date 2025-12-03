DJ PTA-Adhoc: Gurktaler AG: Verlängerung Vorstandsmandat von Herrn Mag. Wolfgang Spiller
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Gurktaler AG: Verlängerung Vorstandsmandat von Herrn Mag. Wolfgang Spiller
Wien (pta000/03.12.2025/16:05 UTC+1)
Verlängerung Vorstandsvertrag von Herrn Mag. Wolfgang Spiller
Wien - Die Gurktaler Aktiengesellschaft gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat beschlossen hat, das Vorstandsmandat von Herrn Mag. Wolfgang Spiller mit Wirkung zum 1.1.2026 für die Dauer von 3 Jahren zu verlängern. Herr Mag. Spiller vertritt die Gesellschaft selbständig.
Wien, 3. Dezember 2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Gurktaler AG Heiligenstädter Straße 43 1190 Wien Österreich Ansprechpartner: Brigitte Dudli Tel.: +43 1 368 22 59 300 E-Mail: brigitte.dudli@gurktaler.at Website: gruppe.gurktaler.at ISIN(s): AT0000A0Z9G3 (Aktie) AT0000A0Z9H1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1764774300240 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 10:05 ET (15:05 GMT)