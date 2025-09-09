DJ PTA-AFR: Gurktaler AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Gurktaler AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Wien (pta000/09.09.2025/15:39 UTC+2) - Gurktaler AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2025/2026 (Q1) Internet-Veröffentlichung: https://gruppe.gurktaler.at/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 09.09.2025
Kurzbeschreibung: Freiwillige Zwischenmitteilung über den Zeitraum 1.4. - 30.6.2025
Aussender: Gurktaler AG Heiligenstädter Straße 43 1190 Wien Österreich Ansprechpartner: Brigitte Dudli Tel.: +43 1 368 22 59 300 E-Mail: brigitte.dudli@gurktaler.at Website: gruppe.gurktaler.at ISIN(s): AT0000A0Z9G3 (Aktie) AT0000A0Z9H1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
