Was macht ein Unternehmen, wenn sein wichtigstes Medikament kurz vor der Ziellinie steht, aber die Kriegskasse fast leer ist? Gossamer Bio hat sich diese Woche entschieden alles auf eine Karte zu setzen, sich die vollen Rechte zurückholen und zu hoffen, dass Seralutinib hält, was die Phase-3-Daten versprechen. Hat was von einem epischen Moment, doch reicht die Hoffnung allein für eine Zulassung? Die Studienlage bleibt unklar. Vorstellung Gossamer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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