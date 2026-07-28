Wien (www.fondscheck.de) - T. Rowe Price baut sein ETF-Geschäft in Europa aus und hat dafür Andrew Brickman als Leiter ETF-Lösungen für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) verpflichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Die Position sei neu geschaffen worden.Brickman werde von London aus tätig sein und die ETF-Aktivitäten in der gesamten EMEA-Region verantworten. Zu seinen Aufgaben würden unter anderem Vertrieb, Produktentwicklung, Marketing, Kapitalmärkte sowie die Zusammenarbeit mit Kunden zählen, um das ETF-Geschäft des Unternehmens weiter auszubauen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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