

EQS-Media / 28.07.2026 / 14:02 CET/CEST

Pressemitteilung WordSword Creations, DoubleDot Studios und die Your Family Entertainment AG bündeln ihre Kräfte für die weltweite Distribution von "Zola and Friends" München / Neu-Delhi / Helsinki, 28. Juli 2026 - Die Your Family Entertainment AG (YFE) und die Koproduktionspartnerschaft aus WordSword Creations Private Limited (Indien) und DoubleDot Studios (Finnland) geben ihre Zusammenarbeit bei der internationalen Distribution der Animationsserie "Zola and Friends" bekannt. Die Serie umfasst zwei Staffeln mit insgesamt 26 Episoden à elf Minuten und richtet sich an Kinder und Familien weltweit. Die Partnerschaft widmet sich der internationalen Vermarktung und Distribution wertorientierter, unterhaltsamer Geschichten für Kinder und bringt hochwertige, kreative Inhalte zu jungen Zuschauerinnen und Zuschauern rund um den Globus. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt YFE die weltweite Distribution der Serie über TV, Video-on-Demand, FAST-Kanäle, OTT und mobile Plattformen. Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement der Unternehmen wider, originäre Geschichten, kulturelle Vielfalt und inspirierende Inhalte zu fördern, die Kreativität, Neugier und Lernfreude wecken. Durch die Verbindung der internationalen Distributionsexpertise von YFE mit der kreativen Vision des indisch-finnischen Produktionsteams wird "Zola and Friends" in zahlreichen Ländern und über ein breites Spektrum an Plattformen ein neues Publikum erreichen. "WordSword Creations: Zola & Friends verkörpert den lebendigen Geist afrikanischen Erzählens und feiert das reiche Erbe und die Vielfalt des Kontinents. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit unserem Koproduzenten DoubleDot Studios und fühlen uns geehrt, YFE als Distributionspartner an unserer Seite zu haben. Gemeinsam bringen wir diese bezaubernde Serie zu Kindern weltweit. Mit ihrer beeindruckenden Animation, großartigen Musik und den liebenswerten Charakteren wird Zola & Friends junge Zuschauerinnen und Zuschauer rund um den Globus begeistern und einen bleibenden Eindruck in der Kinderunterhaltung hinterlassen", sagte Capt. Manresh Malhotra, Co-Founder WordSword Creations. "Das wirklich Besondere an Zola & Friends ist, dass unsere geliebte Figur "Zola" von den letzten weiblichen Nördlichen Breitmaulnashörnern inspiriert ist - eine eindringliche Erinnerung an die Bedeutung von Artenschutz und Wertschätzung für diese großartigen Tiere. Diese Verbindung berührt uns zutiefst, und wir freuen uns darauf, Zolas Abenteuer mit einem Publikum überall auf der Welt zu teilen", sagte Catherine John, Co-Founder & CEO WordSword Creations. "Zola and Friends verbindet Fantasie, Wärme und wunderbares Storytelling - genau die Art von Inhalten, für die wir stehen. Die Zusammenarbeit zweier kreativer Teams aus Indien und Finnland zeigt, wie grenzüberschreitendes Erzählen gelingen kann, und wir sind stolz darauf, diese Serie gemeinsam mit unseren Partnern zu Familien in aller Welt zu bringen", sagte Lena Bertele, Legal Counsel der Your Family Entertainment AG. "Diese Serie ist für uns etwas ganz Besonderes: Zum einen dürfen wir eine wunderschöne, in Afrika angesiedelte Geschichte zum Leben erwecken, die kleine Kinder anspricht und voller Musik und Farbe ist. Zum anderen hatten wir das Privileg, mit WordSword und insbesondere mit Manresh und Catherine zusammenzuarbeiten - eine großartige Erfahrung. Für uns als Studio ist diese Partnerschaft ein wichtiger Schritt, um unsere Geschichten international sichtbar zu machen. In YFE haben wir einen Partner gefunden, der Qualität und Verantwortung in der Kinderunterhaltung ebenso ernst nimmt wie wir", sagte Mohammad Banaiee, CEO, DoubleDot Studios. Die Vereinbarung unterstreicht den Anspruch der Partner, unabhängige Kreative zu unterstützen und die Präsenz hochwertiger Kinderprogramme im globalen Markt zu stärken. Mit der Ausweitung der Reichweite von "Zola and Friends" wollen WordSword Creations, DoubleDot Studios und YFE zu einem lebendigen und international sichtbaren Storytelling-Ökosystem beitragen. Über die Your Family Entertainment AG (YFE): Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE verfügt über eine der größten unabhängigen Filmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda". Die Inhalte von YFE stehen für pädagogische Qualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit. Mit "Content with a Purpose" will YFE Kinder und Familien nicht nur unterhalten, sondern junge Menschen positiv in ihrer Entwicklung begleiten - mit Geschichten, die Orientierung geben, Empathie fördern und verlässliche Vorbilder bieten. Damit positioniert sich YFE als Vorreiter eines Kindermedienmarktes, der nicht auf Quoten, Clickbait oder algorithmische Reichweite optimiert ist, sondern auf Qualität, Verantwortung und Vertrauen. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 gewann YFE mit Kartoon Studios (NYSE: TOON), vormals Genius Brands International aus Hollywood, einen neuen Hauptaktionär. Unter dem Motto "Content with a Purpose" bieten YFE und Kartoon Studios einem weltweiten Publikum hochwertige Inhalte. Über WordSword Creations Private Limited: WordSword Creations ist eine in Neu-Delhi, Indien, ansässige Produktionsgesellschaft, die auf hochwertige Animation und Kinderinhalte spezialisiert ist. Das Unternehmen entwickelt originäre, international ansprechende Geschichten, die junges Publikum durch fesselndes Storytelling, einprägsame Charaktere und bedeutungsvolle Themen unterhalten, inspirieren und bilden. Über DoubleDot Studios: DoubleDot Studios ist ein in Helsinki ansässiges Animationsproduktionshaus mit vollständigen Produktionspipelines, das auf die Produktion hochwertiger 2D- und 3D-Animation sowie Game-Mechaniken spezialisiert ist. Kontakt Your Family Entertainment AG Lena Bertele Türkenstraße 87 80799 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: lena.bertele@yfe.tv www.yfe.tv www.rictv.de Kontakt WordSword Creations Private Limited Catherine John Co-Founder & CEO G-17D South Extension, Part II Neu-Delhi - 110049, Indien Telefon: +91 9310318600 E-Mail: catherine.john@wordswordcreations.com Kontakt DoubleDot Studios Mohammad Banaiee CEO Itäkatu 1-5 A, 00930 Helsinki, Finnland Telefon: +358 413112142 E-Mail: ceo@doubledot-studios.com Ende der Pressemitteilung





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Your Family Entertainment AG

Malte Kähler

Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0

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Schlagwort(e): Entertainment



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