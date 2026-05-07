EQS-News: Your Family Entertainment AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Your Family Entertainment AG
|Türkenstraße 87
|80799 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@yfe.tv
|Internet:
|https://www.yfe.tv
|ISIN:
|DE000A161N14
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2323382 07.05.2026 CET/CEST