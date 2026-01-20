Quickline erweitert HD-Angebot: RiC.today und Fix&Foxi TV jetzt in brillanter HD-Qualität verfügbar
Mit der HD-Aufschaltung profitieren Zuschauerinnen und Zuschauer bei Quickline von einem verbesserten Seherlebnis. Farbenfrohe Animationen, liebevoll erzählte Geschichten und edukative Inhalte kommen nun in höherer Bildschärfe und Detailtiefe zur Geltung - für ein Fernseherlebnis, das Kinder wie Eltern gleichermassen begeistert.
Die beiden Sender bereichern das Quickline-Programm mit einem klaren Fokus auf familiengerechte Qualität, Unterhaltung und Mehrwert für die ganze Familie:
"Die HD-Verfügbarkeit unserer Sender bei Quickline ist ein wichtiger Meilenstein, um unsere wertvollen Inhalte technisch zeitgemäss und in bester Qualität zu den Familien zu bringen - pünktlich zum Jahresstart mit Highlights wie der Emmy-gekrönten Premiere Tutenstein, dem Emil-prämierten Hit Die Drachenjäger, genialen Klassikern wie Die Schlümpfe, auch edukative Evergreens wie Mission Odyssey oder Timmy geht zur Schule", sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG. "Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Quickline weiter auszubauen und den Zuschauerinnen und Zuschauern in der Schweiz ein noch intensiveres und hochwertigeres TV-Erlebnis zu bieten."
"Mit RiC.today haben wir die ideale Ergänzung unseres TV-Zusatzpakets "Entertainment" gefunden. Der Sender bietet den Eltern und Grosseltern eine Möglichkeit, mit den Kindern auf spielerisch Weise Englisch zu lernen", sagt Roland Kopf, Produkt Manager TV bei Quickline AG.
Mit der HD-Erweiterung stärkt YFE ihre Präsenz im deutschsprachigen Raum und unterstreicht einmal mehr ihren Anspruch, kindgerechte Inhalte auf hohem redaktionellem und technischem Niveau anzubieten - für Fernsehen, das unterhält, inspiriert und verbindet.
Über die Your Family Entertainment AG (YFE):
Die in München ansässige deutsche Firma Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Abkürzung: RTV) (YFE) ist ein führender Produzent und Distributor hochwertiger Kinder- und Familienprogramme. YFE besitzt und betreibt eine der grössten senderunabhängigen Bibliotheken Europas. Jedes einzelne Inhaltselement wird sorgfältig kuratiert, um lehrreich, unterhaltsam und gewaltfrei zu sein. Zusätzlich bietet YFE den weltweit anerkannten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", den frei empfangbaren Sender "RiC TV" sowie zahlreiche mobile und digitale Kanäle an. Im Dezember 2021 feierte YFE eine strategische Allianz mit der Kartoon Studios (NYSE: TOON) als bedeutendem Aktionär, um gemeinsam den Weg zu einer globalen "Content with a Purpose"-Strategie zu ebnen.
Über die Quickline AG
Quickline ist eine Schweizer Telekommunikationsanbieterin, die seit über 30 Jahren preisgekröntes Internet, TV, Festnetz und Mobile in der Schweiz anbietet. Mit unabhängigen, regional verankerten Partnern sorgt Quickline für einen persönlichen Kundenservice vor Ort und vernetzt Privatkunden sowie KMU mit der Welt.
Kontakt:
Your Family Entertainment AG
Quickline AG
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG
Schlagwort(e): TV/Radio
20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Your Family Entertainment AG
|Türkenstraße 87
|80799 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 997 271-0
|Fax:
|+49 (0)89 997 271-91
|E-Mail:
|ir@yfe.tv
|Internet:
|www.yfe.tv
|ISIN:
|DE000A161N14
|WKN:
|A161N1
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2262160
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
2262160 20.01.2026 CET/CEST