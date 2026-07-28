© Foto: MidjourneyDer Hersteller von Spezialglas, Corning, gehörte in diesem Jahr zu den größten KI-Gewinnern. Doch inzwischen befindet sich die Aktie im Crash-Modus. Die am Dienstag vorgelegten Zahlen machen die Lage noch schlimmer. Crash bei KI-Aktien - Investoren flüchten aus der Branche Der Crash bei KI- und Halbleiterwerten droht am Dienstag ungebremst weiterzugehen. Nach ganz schwachen Vorgaben aus Japan und Südkorea, wo der Handel aufgrund crashartiger Verkäufe zeitweise unterbrochen wurde, notieren viele Technologiewerte am Dienstagnachmittag nach einem ohnehin schwachen Wochenauftakt mit fortgesetzten Kursverlusten. Anlegerinnen und Anleger ziehen inzwischen verstärkt in Zweifel, dass die innerhalb …
Enthaltene Werte: US2193501051Den vollständigen Artikel lesen
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