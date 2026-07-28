Die deutsche Software- und IT-Branche hat am Dienstag für gute Stimmung an der Börse gesorgt. Bechtle und Nemetschek legten kräftig zu, beide Unternehmen lieferten positive Signale zur Geschäftsentwicklung. Bechtle bricht die 200-Tage-Linie Bechtle-Aktien sprangen um knapp 9 Prozent auf 35,18 € nach oben. Der IT-Dienstleister hat seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und rechnet nun mit einem um mehr als zehn Prozent wachsenden Geschäftsvolumen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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