Die SpaceX-Aktie hat mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Barron's nennt drei mögliche Kaufmarken, während Cathie Wood bereits zugreift. Ist der Boden jetzt nah?Die SpaceX-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Selbst ein erfolgreicher Test der Starship-Rakete konnte den Kursverfall nicht stoppen. Am Montag schloss das Papier bei 108,66 US-Dollar. Damit lag der Kurs 52 Prozent unter dem Rekordhoch von 225,64 US-Dollar. Rund 1,5 Billionen US-Dollar Börsenwert wurden laut Barron's vernichtet. Die erste wichtige Marke liege bei 100 US-Dollar. Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas geht davon aus, dass Anleger dem Geschäft mit künstlicher Intelligenz auf …
Enthaltene Werte: US88160R1014,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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