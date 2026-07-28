© Foto: Fedas Labs - UnsplashMobilfunk-REITs litten in den vergangenen Monaten unter hohen Anleiherenditen und Disruptionsängsten, doch neue Zahlen belegen, dass die Branche auf Kurs ist. KI-Crash geht weiter: Anleger flüchten in defensive Basiswerte Nach einer monate-, zum Teil sogar jahrelangen Rallye werden KI- und Halbleiterwerte inzwischen crashartig verkauft. Nach einem ohnehin schwachen Wochenauftakt am Montag beschleunigen sich die Verluste bei AMD, Micron und Co. am Dienstag weiter. Bei einzelnen Werten, wie dem Spezialglashersteller Corning, der mit einer schwachen Prognose für das kommende Quartal enttäuschte, liegen die Verluste inzwischen bei über 50 Prozent. Ein Ende des Ausverkaufs ist noch immer nicht …
Enthaltene Werte: US03027X1000,US78410G1040,BMG2004J1036Den vollständigen Artikel lesen
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