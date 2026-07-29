Zürich - Die FIFA sorgt mit Plänen für einen Milliarden-Deal für die Rechte an ihren Fussballturnieren für neuen Wirbel. Der Weltverband um Präsident Gianni Infantino will einen Teil der kommerziellen Rechte an seinen Turnieren an Investoren verkaufen und damit mehr als vier Milliarden Dollar erlösen, wie er mitteilte. Auch künftige WM-Turniere sollen dann unter dem Dach eines neuen Unternehmens organisiert werden, dessen Mehrheits-Eigentümer der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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