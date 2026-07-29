Der Konsumgütergigant Procter & Gamble hat am Mittwochnachmittag die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt. Die Bilanz enttäuscht. Das organische Wachstum stagniert. Die Konsumenten sparen. Die Aktie gibt vorbörslich deutlich nach.Procter & Gamble spürt die Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Im vierten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres 2026 stieg der Nettoumsatz um zwei Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit 21,38 Milliarden Dollar gerechnet. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär