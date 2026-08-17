Wiesbaden/Schwalbach am Taunus (ots) -Mehr als 130 Drillingsfamilien aus ganz Hessen sind am vergangenen Samstag zum traditionellen Drillingstreffen im Taunus Wunderland zusammengekommen. Procter & Gamble (P&G) begleitet die Veranstaltung bereits seit vielen Jahren.Die Initiative "Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten - Drillinge + Mehr" steht seit mehr als zwei Jahrzehnten unter der Schirmherrschaft des Hessischen Ministerpräsidenten und unterstützt Familien nach der Geburt von Drillingen oder höhergradigen Mehrlingen finanziell und schafft mit regelmäßigen Begegnungsangeboten Raum für Austausch und Gemeinschaft. Das jährliche Drillingstreffen bringt Familien aus ganz Hessen zusammen und ermöglicht einen Tag gemeinsamer Erlebnisse. P&G stellt in diesem Rahmen den Familien unter anderem Produkte der Marken Pampers, head&shoulders, Herbal Essences und Pantene Pro-V zur Verfügung.Für Ministerpräsident Boris Rhein ist "das Drillingstreffen jedes Jahr ein ganz besonderer Termin. Dort kommen Familien zusammen, die den spannenden und zuweilen herausfordernden Alltag mit Mehrlingen kennen und sich gegenseitig unterstützen. Dass Procter & Gamble diese Begegnungen seit den Anfängen vor mehr als 25 Jahren begleitet, ist ein schönes Zeichen für die langjährige Verbundenheit mit den Mehrlingsfamilien in Hessen. Die bereitgestellten Sachmittel sind für die Familien eine konkrete Unterstützung im Alltag. Für dieses Engagement danke ich Procter & Gamble ausdrücklich."Das Engagement für das Drillingstreffens ist ein Beitrag für die gesellschaftliche Verantwortung von P&G in der Rhein-Main-Region und Hessen. P&G setzt sich gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen und lokalen Initiativen dafür ein, eine Chance auf Teilhabe und Entwicklung zu ermöglichen - unabhängig von ihrer Herkunft oder Lebenssituation - und fördert gezielt Projekte, die benachteiligte Kinder und Familien unterstützen, Gemeinschaften stärken und Barrieren abbauen."Familien in ihrem Alltag zu unterstützen und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken sind seit vielen Jahren feste Bestandteile unseres gesellschaftlichen Engagements. Viele unserer Marken wie Pampers begleiten Eltern und Kinder jeden Tag. Deshalb freuen wir uns besonders, Teil des Drillingstreffens zu sein und den teilnehmenden Familien eine kleine Freude bereiten zu können", sagt Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation & Nachhaltigkeit, Procter & Gamble DACH.Über das Programm "Drillinge + Mehr"Das Programm "Ehrenpatenschaften des Hessischen Ministerpräsidenten - Drillinge + Mehr" unterstützt seit über zwanzig Jahren Familien mit Mehrlingsgeburten ab Drillingen. Neben einer finanziellen Förderung von der Geburt bis zur Einschulung werden die Familien regelmäßig zu gemeinsamen Veranstaltungen eingeladen.Über P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Vicks, und Whisper. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com. (http://www.de.pg.com)Pressekontakt P&G:P&G UnternehmenskommunikationSulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am TaunusHannah ScheerE-Mail: scheer.hf@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6335096