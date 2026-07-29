DJ PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Dividendenbekanntmachung - ISIN DE0006627201 ISIN DE0006627XXX

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Dividenden

Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Dividendenbekanntmachung

ISIN DE0006627201 ISIN DE0006627XXX

Roding, im Juli 2026 (pta000/29.07.2026/14:30 UTC+2)

Die 12. ordentliche Hauptversammlung der Mühlbauer Holding AG hat am 29. Juli 2026 beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von Euro 60.373.080, - wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von Euro 1,50

je dividendenberechtigter Stückaktie Euro 21.287.763, -

Vortrag auf neue Rechnung Euro 39.085.317, -

Die Dividende wird ab dem 03. August 2026 grundsätzlich unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer sowie des auf die Kapitalertragsteuer zu entrichtenden Solidaritätszuschlags von 5,5 % (gesamt 26,375 %) und ggf. Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer über die Clearstream Banking AG durch die depotführenden Banken ausgezahlt.

Bei inländischen Aktionären erfolgt die Auszahlung der Dividende ohne Abzug von Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer, wenn sie ihrer Depotbank eine "Nichtveranlagungsbescheinigung" des für sie zuständigen Finanzamtes eingereicht haben. Das Gleiche gilt ganz oder teilweise für Aktionäre, die ihrer Depotbank einen "Freistellungsauftrag" erteilt haben, soweit das in diesem Auftrag angeführte Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge aus Kapitalvermögen bereits aufgebraucht ist.

Bei ausländischen Aktionären kann sich die einbehaltene Kapitalertragsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlags nach Maßgabe bestehender Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem betreffenden Staat ermäßigen. Die Anträge zur Erstattung des Ermäßigungsbetrages müssen spätestens bis zum 31. Dezember 2029 beim Bundeszentralamt für Steuern, 53221 Bonn, eingegangen sein.

(Ende)

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Aussender: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft Josef-Mühlbauer-Platz 1 93426 Roding Deutschland Ansprechpartner: IR Tel.: +49 (0)9461 952-0 E-Mail: Stefan.Muehlbauer@muehlbauer.de Website: www.muehlbauer.de ISIN(s): DE0006627201 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 29, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)