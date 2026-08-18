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WKN: 662720 | ISIN: DE0006627201 | Ticker-Symbol: MUB
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18.08.26 | 13:34
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43,20043,60013:35
Dow Jones News
18.08.2026 12:21 Uhr
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(1)

PTA-DD: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Roding (pta000/18.08.2026/11:45 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                              SECURA Vermögensverwaltungs GmbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                         In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                         Josef Mühlbauer 
                                         Aufsichtsrat 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                              Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft 
b)      LEI                               391200RAQZU0UDPE0S13 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments     Aktie 
        Kennung                             DE0006627201 
b)      Art des Geschäfts                        Kauf 
c)      Preis(e)                            Volumen 
        43,50 EUR                            369.750,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                       Aggregiertes Volumen 
        43,50 EUR                            369.750,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                       17.08.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                        Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft 
           Josef-Mühlbauer-Platz 1 
           93426 Roding 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   IR 
Tel.:         +49 (0)9461 952-0 
E-Mail:        Stefan.Muehlbauer@muehlbauer.de 
Website:       www.muehlbauer.de 
ISIN(s):       DE0006627201 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787046300925 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 05:45 ET (09:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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