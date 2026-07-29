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H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2026



29.07.2026 / 15:30 CET/CEST

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Insiderinformation gem. Art 17 MAR H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2026 Umsatz erreicht EUR 700,4 Mio. (1. HJ 2025: EUR 653,1 Mio.)

EBITDA mit EUR 84,4 Mio. gegenüber Vorjahr deutlich verbessert (1. HJ 2025: EUR 40,1 Mio.) Salzbergen, 29. Juli 2026. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) weist zum Ende des ersten Halbjahres 2026 die bereits vor einigen Wochen angedeutete Verbesserung der Finanzkennzahlen aus. Das operative Konzernergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) lag nach vorläufigen Berechnungen im zweiten Quartal bei EUR 62,5 Mio. und übertraf damit deutlich den Jahresauftakt und das Vorjahresvergleichsquartal 2025 (Q2-25: EUR 17,8 Mio.). Auch die übrigen Ergebnisebenen verbesserten sich kräftig: Das EBIT schloss bei EUR 49,9 Mio. nach letztjährigen EUR 3,1 Mio. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im zweiten Quartal 2026 bei EUR 46,8 Mio. (Q2-2025: EUR 0,2 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre betrug EUR 37,7 Mio. (Q2-2025: EUR -1,6 Mio.). Damit weist das Ergebnis je Aktie mit EUR 1,01 einen kräftigen Gewinn aus. Die Umsatzerlöse im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zogen bei höheren Einsatzstoffpreisen als Folge der Lage am Persischen Golf auf EUR 400,3 Mio. (Q2-2025: EUR 307,3 Mio.) an. In der Betrachtung des ersten Halbjahres 2026 erreichte das Unternehmen ein besseres vorläufiges operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR 84,4 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR 40,1 Mio.). Bei verglichen zum Vorjahr geringeren Abschreibungen lagen in der 6-Monatsbetrachtung die übrigen Ergebnisse ebenfalls deutlich über dem Vorjahresniveau: Das EBIT belief sich auf EUR 59,4 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR 10,9 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) zeigte sich mit EUR 53,5 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR 4,9 Mio.) ebenfalls erholt. Das Konzernergebnis der Aktionäre schloss bei verbesserten EUR 41,6 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR 0,3 Mio.). Vor allem begünstigt durch das bessere zweite Quartal 2026 erwirtschaftete die H&R KGaA zum Halbjahr ein Ergebnis je Aktie von EUR 1,12. Zum Halbjahresende lagen die Umsatzerlöse bei EUR 700,4 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR 653,1 Mio.). Den wesentlichen Beitrag zum Quartals- und zum Halbjahresergebnis trug das Segment ChemPharm Refining bei. Das operative Ergebnis verbesserte sich allein im zweiten Quartal 2026 auf ein EBITDA von EUR 47,5 Mio. (Q2-2025: EUR 13,0 Mio.). Auch für den 6-Monatszeitraum weist das Segment mit EUR 62,1 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR 26,9 Mio.) den stärksten und noch dazu kräftig verbesserten Ergebnisbeitrag aus. Die Umsätze im Segment übertrafen rohstoffpreisbedingt das Vorjahr und erreichten für das erste Halbjahr EUR 445,9 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR 405,9 Mio.). Verbesserungen auch im Segment ChemPharm Sales: Hier ließen die EBITDA-Beiträge mit EUR 16,9 Mio. (Q2-2025: EUR 8,1 Mio.) und EUR 25,7 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR 17,8 Mio.) das Vorjahr hinter sich. Auch die Umsatzerlöse erholten sich spürbar. Sie lagen im zweiten Quartal 2026 bei EUR 134,9 Mio. (Q2-2025: EUR 113,4 Mio.) und auf das Halbjahr betrachtet bei EUR 246,3 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR 237,1 Mio.). Das Segment Kunststoffe verbesserte sich zur Jahresmitte nur minimal: Es erwirtschaftete ein verglichen zum Vorjahreshalbjahr etwas besseres operatives Ergebnis von EUR -1,7 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR -1,9 Mio.). Hieran hat das zweite Quartal 2026 einen Anteil von EUR -0,8 Mio. (Q2-2025: EUR -1,5 Mio.). Der Umsatz gab mit EUR 8,2 Mio. bzw. EUR 16,0 Mio. gegenüber den Vorjahresvergleichswerten (Q2-2025: EUR 9,2 Mio.; 1. Halbjahr 2025: EUR 18,9 Mio.) noch einmal nach. Der operative Cashflow reduzierte sich im zweiten Quartal 2026 als Folge der mit Beginn des Krieges zwischen den USA und dem Iran kräftig gestiegenen Einsatzstoffkosten und des erhöhten Net Working Capital - Bedarfs auf EUR -22,5 Mio. (Q2-2025: EUR 32,7 Mio.), der Free Cashflow erzielte EUR -32,5 Mio. (Q2-2025: EUR 22,8 Mio.). Zum Halbjahr notierten der operative Cashflow bei EUR 2,4 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR 24,6 Mio.) und der Free Cashflow bei EUR -19,5 Mio. (1. Halbjahr 2025: EUR 5,1 Mio.). Die Bilanzsumme betrug zum 30. Juni 2026 EUR 1.033,9 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 916,2 Mio.). Das Eigenkapital erhöhte sich im gleichen Zeitraum kräftig und betrug EUR 471,4 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 416,1 Mio.). Per 30. Juni 2026 beträgt die Eigenkapitalquote der Gesellschaft 45,6 % (31. Dezember 2025: 45,4 %). Die Gesellschaft ist verhalten in das Geschäftsjahr gestartet, hat jedoch im zweiten Quartal 2026 an Dynamik zugelegt. Im Ergebnis erzielten wir die Einstiegsgröße unserer ursprünglichen Gesamtjahreserwartung (EUR 85,0 bis 100,0 Mio.) bereits zum Halbjahr. Für die weitere Entwicklung wird es entscheidend sein, ob die Sondersituation, die vor allem durch die Folgen des Krieges getrieben wird, anhält oder sich wesentliche Faktoren, wie etwa Nachfrage, Preisgestaltung oder auch Einsatzstoffverfügbarkeiten grundlegend anders entwickeln. Aktuell gehen wir davon aus, auch die obere Grenze unserer ursprünglichen EBITDA-Erwartung zu übertreffen. Unsere Erwartungen werden wir entsprechend noch einmal präzisieren. Die endgültigen Finanzzahlen sowie weitere Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung 2026 werden wie geplant am 14. August 2026 im Halbjahresbericht veröffentlicht. Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biobasierter, synthetisierter und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



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