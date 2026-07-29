© Foto: Jakub Zerdzicki - UnsplashNach geringfügig unterbotenen Umsatzerwartungen gerät die Aktie von Dividendenkönig Procter & Gamble unter Druck. Das könnte eine Einstiegsgelegenheit bedeuten. Der KI-Crash spitzt sich zu: Investoren auf der Suche nach Sicherheit! Die weltweiten Aktienmärkte befinden sich am Mittwoch angeführt von Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten im freien Fall. Zwar hält die Rotation in Software- und defensive Basiswerte an, doch die Gewinne hier genügen nicht, den inzwischen crashartigen Ausverkauf bei Chip-Werten zu kompensieren. Gleichzeitig produziert die laufende Quartalssaison Verlierer auch in den Reihen sicherer Titel. Das erschwert Anlegerinnen und Anlegern die Auswahl. So verfehlte …
Enthaltene Werte: US7427181091Den vollständigen Artikel lesen
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