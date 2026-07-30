EQS-News: Andritz AG
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GRAZ, 30. JULI 2026. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein starkes Wachstum. Der Auftragseingang des Konzerns stieg um 25,2 %, getragen durch das außergewöhnlich starke erste Quartal. Weiterhin unterstützt wurde das Wachstum durch die Nachfrage nach erneuerbaren Energien, Elektrifizierung und Ressourceneffizienz.
Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt
ANDRITZ bestätigt seine Prognose für 2026: Der Konzern geht davon aus, dass die Projektaktivitäten auf dem derzeitigen hohen Niveau bleiben werden. Für das Jahr 2026 prognostiziert ANDRITZ weiterhin eine Rückkehr zum Wachstum und einen Umsatz in einer Spanne von 8,0 bis 8,3 Mrd. EUR. Die vergleichbare EBITA-Marge (ohne nicht-operative Positionen) wird voraussichtlich weiterhin auf einem hohen Niveau zwischen 8,7 % und 9,1 % liegen.
Die wichtigsten Finanzkennzahlen entwickelten sich im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2026 wie folgt:
WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
Alle Zahlen gemäß IFRS. Bei der Summierung gerundeter Beträge und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen Rechendifferenzen auftreten.
30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
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|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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|549300VZKC61IR5U8G96
|EQS News ID:
|2373686
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