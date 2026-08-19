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Saga trifft 163 Meter. Doch die wichtigere Zahl könnte 89 von 89 sein.
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WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
Xetra
18.08.26 | 17:35
50,99 Euro
+0,95 % +0,48
Branche
Chemie
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BASF SE Chart 1 Jahr
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RealtimeGeldBriefZeit
50,6851,0408:13
50,7150,9908:12
zukunftsbilanzen.de
19.08.2026 06:46 Uhr
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(1)

BASF, dynaCERT, Andritz: Drei Strategien, ein Ziel - und bis zu 600 % Kurspotenzial!

Hohe Energiekosten in Deutschland, schwaches Wachstum in Europa, dazu US-Zölle, die Exporteuren das Leben schwer machen: Für viele Unternehmen werden die angestammten Märkte zur Falle. Drei Beispiele zeigen, wie der Ausbruch gelingen kann. Der deutsche Chemiekonzern BASF setzt Milliarden auf China, der kanadische Cleantech-Spezialist dynaCERT steht in Vietnam vor dem Durchbruch, während der österreichische Anlagenbauer Andritz beweist, dass die Rechnung aufgeht. Wer als Anleger den mutigen Weg mitgeht, hat die Chance auf attraktive Dividenden und Kursgewinne von bis zu 600 %.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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