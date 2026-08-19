BASF, dynaCERT, Andritz: Drei Strategien, ein Ziel - und bis zu 600 % Kurspotenzial!

Hohe Energiekosten in Deutschland, schwaches Wachstum in Europa, dazu US-Zölle, die Exporteuren das Leben schwer machen: Für viele Unternehmen werden die angestammten Märkte zur Falle. Drei Beispiele zeigen, wie der Ausbruch gelingen kann. Der deutsche Chemiekonzern BASF setzt Milliarden auf China, der kanadische Cleantech-Spezialist dynaCERT steht in Vietnam vor dem Durchbruch, während der österreichische Anlagenbauer Andritz beweist, dass die Rechnung aufgeht. Wer als Anleger den mutigen Weg mitgeht, hat die Chance auf attraktive Dividenden und Kursgewinne von bis zu 600 %.Den vollständigen Artikel lesen ...
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