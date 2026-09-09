Wenn vom 15. bis 20. September in Hannover die IAA Transportation ihre Pforten öffnet, steht die globale Logistik- und Schwerindustrie im Fokus. Künstliche Intelligenz und der Druck zur CO2-Neutralität zwingen Logistikriesen und Maschinenbauer zur Transformation. dynaCERT präsentiert seine Brückentechnologie für existierende Diesel-Flotten, die Deutsche Post vollzieht den Neustart als DHL AG, und Caterpillar setzt auf KI-gesteuerte autonome Systeme. Die Frage ist, was mit den alten Flotten geschehen soll und wie es in Zukunft weitergeht. Wir sehen uns die aktuelle Situation der drei Unternehmen genauer an.
Enthaltene Werte: CA26780A1084,US1491231015,DE0005552004Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de