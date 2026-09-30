Der Schwerlastverkehr steht vor einem milliardenschweren Umbau. Speditionen, Häfen und Industriekonzerne müssen Emissionen senken, gleichzeitig entscheidet jeder Cent beim Kraftstoff über die Profitabilität. Doch Millionen Dieselmotoren lassen sich nicht über Nacht ersetzen. Deshalb läuft der Kampf um die sauberste Flotte längst auf mehreren Ebenen. Elektro-Lkw drängen auf geeignete Strecken, Motorenhersteller holen mehr Effizienz aus dem Verbrenner und Nachrüsttechnologien sollen bestehende Flotten sauberer machen. Entscheidend wird, welche Lösung Emissionen nicht nur auf dem Papier reduziert, sondern für Flottenbetreiber auch wirtschaftlich funktioniert.
Enthaltene Werte: CA26780A1084,US2310211063,SE0000115420Den vollständigen Artikel lesen ...
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