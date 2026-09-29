Wer jeden Morgen auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, erkennt sofort, wie wichtig Lastwagen für unseren Alltag sind. Die Lkw-Fahrer halten die Wirtschaft am Laufen. Doch auf den ersten Blick sieht man nicht, dass die Logistikbranche in einem Zielkonflikt steckt: Der Ruf nach Klimaschutz prallt auf die hohen Kosten im Speditionsgeschäft. Emissionsfreie Lkw sind teuer, und die Infrastruktur fehlt weitgehend. Das zwingt die Transportunternehmen, pragmatische Zwischenlösungen zu finden. Das eröffnet Chancen für agile Unternehmen und weitsichtige Investoren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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