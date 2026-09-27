Mercedes-Benz Trucks verbreitert sein Elektro-Portfolio und bereitet zugleich den nächsten Technologiesprung beim Laden vor. Auf der IAA Transportation zeigte der Hersteller unter anderem den neuen eActros 600 Lowliner. Im Gespräch mit electrive erklärte Chefentwickler Michael Scheib, warum spezielle Einsatzprofile immer stärker in den Fokus rücken, welche Bedeutung das Megawattladen bekommt - und weshalb Daimler Truck parallel weiter auf Wasserstoff setzt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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