230.000 E-Lkw und 3.000 Lade- und Wechselstationen: China erhöht den Druck auf Daimler und Volvo - Janus Electric setzt auf eine Alternative

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Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs könnte schneller voranschreiten als lange erwartet. Während Europa noch darüber diskutiert, wie schnell sich schwere Diesel-Lkw ersetzen lassen, zeigt China bereits, welche Dynamik der Markt entwickeln kann.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur, die von der Financial Times zitiert werden, haben sich die weltweiten Verkäufe schwerer Elektro-Lkw mit mindestens 15 Tonnen Gewicht 2025 nahezu verdreifacht - auf rund 230.000 Fahrzeuge. Der wichtigste Treiber war China, wo elektrische Modelle bereits 28 Prozent der Verkäufe schwerer Lkw erreichten.

Nun soll die Entwicklung weiter beschleunigt werden. Chinas Regierung will, dass sogenannte New-Energy-Modelle bis 2030 rund 40 Prozent aller neu verkauften schweren Lkw ausmachen.

Doch hinter diesen beeindruckenden Verkaufszahlen verbirgt sich die vielleicht größere Herausforderung: Hunderttausende Elektro-Lkw benötigen eine völlig neue Energieinfrastruktur.

China plant 3.000 Lade- und Batteriewechselstationen

Chinas Strategie sieht unter anderem 30.000 Kilometer "Zero-Carbon"-Transportkorridore und 3.000 Lade- und Batteriewechselstationen für Lkw vor.

Das ist bemerkenswert, weil China damit nicht ausschließlich auf klassisches Laden setzt. Auch der schnelle Austausch großer Batterien soll Teil der Infrastruktur für den elektrischen Güterverkehr werden.

Gerade bei schweren Nutzfahrzeugen ist Zeit ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Ein Lkw verdient kein Geld, während er auf Energie wartet. Je größer die Batterie und je höher die tägliche Fahrleistung, desto wichtiger werden Ladeleistung, Netzanschluss und Standzeiten.

Diese Probleme beschäftigen inzwischen auch Europas größte Hersteller.

Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8) und andere europäische Nutzfahrzeughersteller warnten EU-Vertreter im Mai davor, dass sich die Ladeinfrastruktur zu langsam entwickle. Nach ihrer Einschätzung erschweren strukturelle Hindernisse außerhalb der Kontrolle einzelner Hersteller die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs.

Auch für Volvo AB (ISIN: SE0000115446) und andere etablierte Anbieter steigt gleichzeitig der Wettbewerbsdruck aus China.

28 Prozent in China - weniger als 2 Prozent in Europa

Der Unterschied zwischen beiden Märkten ist enorm.

Während elektrische Modelle 2025 bereits 28 Prozent der chinesischen Verkäufe schwerer Lkw ausmachten, lag ihr Anteil in der EU laut den von der Financial Times zitierten Daten des International Council on Clean Transportation bei weniger als zwei Prozent. Insgesamt wurden dort rund 5.000 Fahrzeuge verkauft.

Doch Europa muss aufholen. Die EU-Vorgaben verlangen eine schrittweise Senkung der durchschnittlichen CO2-Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge. Bis 2040 sollen sie mindestens 90 Prozent unter dem Niveau von 2019 liegen.

Damit entsteht ein strukturelles Problem: Neue elektrische Lkw müssen nicht nur produziert werden. Sie müssen wirtschaftlich betrieben, mit ausreichend Strom versorgt und in bestehende Flotten integriert werden.

Und gleichzeitig befinden sich weiterhin Millionen funktionsfähiger Diesel-Lkw auf den Straßen.

Muss jeder Diesel-Lkw durch einen neuen E-Lkw ersetzt werden?

Die Anschaffungskosten bleiben eine Hürde. Die Financial Times verweist auf elektrische Schwerlastmodelle in den USA, deren Preise derzeit typischerweise deutlich über 400.000 US-Dollar liegen. Neue Modelle könnten diese Kosten künftig reduzieren, doch für Flottenbetreiber bleibt der vollständige Austausch vorhandener Fahrzeuge kapitalintensiv.

Genau hier verfolgt Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) einen anderen Ansatz.

Statt ausschließlich neue Elektro-Lkw zu produzieren, rüstet das australische Unternehmen bestehende schwere Diesel-Lkw auf batterieelektrischen Antrieb um. Die Plattform kombiniert diese Umrüstung mit austauschbaren Batterien und sogenannten Charge & Change Stations.

China verwendet nicht das Janus-System, und es besteht keine bekannte kommerzielle Verbindung zwischen Janus und den chinesischen Infrastrukturprogrammen. Dass China neben Ladestationen jedoch ausdrücklich auch Batteriewechselstationen ausbauen will, zeigt, dass das Konzept des Batterietauschs als eine mögliche Lösung für den elektrischen Schwerlastverkehr verfolgt wird.

Janus muss jetzt aus Aufträgen Auslieferungen machen

Für Janus entscheidet sich der Investment Case zunehmend an der kommerziellen Umsetzung.

Nach den zuletzt vom Unternehmen bereitgestellten Angaben umfasst das US-Auftragsbuch 93 geplante Umrüstungen bei fünf Flottenbetreibern. Unter Einbeziehung Kanadas kommt Janus auf 118 geplante nordamerikanische Umrüstungen mit einem indikativen Bruttovertragswert von rund 61,5 Mio. AUD.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2026 waren nach Unternehmensangaben 28 umgerüstete Fahrzeuge im Kundeneinsatz. Die Flotte hatte insgesamt mehr als 750.000 elektrische Kilometer und über 4.000 Batteriewechsel absolviert.

Damit muss Janus nun beweisen, dass sich diese Technologie von einzelnen Flotten auf einen größeren kommerziellen Betrieb übertragen lässt. Produktionskapazität, Finanzierung, Infrastruktur, Förderprogramme und die tatsächliche Umsetzung des bestehenden Auftragsbuchs bleiben entscheidende Faktoren.

Fazit

Chinas Entwicklung verändert die Debatte über elektrische Schwerlast-Lkw. Rund 230.000 weltweit verkaufte E-Lkw, ein Marktanteil von 28 Prozent in China und geplante 3.000 Lade- und Batteriewechselstationen zeigen, dass die Elektrifizierung des Güterverkehrs schneller skalieren kann, wenn Fahrzeuge, Infrastruktur und politische Rahmenbedingungen gleichzeitig entwickelt werden.

Europa steht dagegen noch am Anfang. Gleichzeitig müssen Daimler Truck, Volvo und andere Hersteller nicht nur neue elektrische Fahrzeuge verkaufen, sondern eine Infrastrukturhürde überwinden, die sie allein kaum lösen können.

Janus Electric setzt an einem anderen Punkt dieser Transformation an: bestehende Diesel-Lkw elektrifizieren und Batterien schnell austauschen, statt ausschließlich auf Neufahrzeuge und stationäres Laden zu setzen. Die chinesische Entwicklung ist keine Bestätigung des Janus-Geschäftsmodells, zeigt aber, dass Batteriewechsel im Schwerlastverkehr international ernsthaft verfolgt werden.

Für Janus kommt nun der entscheidende Schritt: Aus Aufträgen, gefahrenen Kilometern und Batteriewechseln muss ein skalierbares kommerzielles Geschäft werden.

Quellen

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

https://www.latimes.com/business/story/2026-04-01/electric-truck-market-is-tanking-but-this-billionaire-investor-is-expanding-in-california

https://januselectric.com/

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