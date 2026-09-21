Kriegsgerät, Lkw-Flotten und Wasserstoff-Busse: Die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs vollzieht sich nicht per Knopfdruck, sondern in Etappen - vom optimierten Verbrennungsmotor über smarte Lösungen zur Senkung von Verbrauch und Schadstoffen bis zur echten Emissionsfreiheit. Steyr Motors, dynaCERT und Ballard Power stehen für diese drei Phasen, wobei die Chancen und Risiken für Anleger sehr unterschiedlich sind. In dieser Geschichte über Panzer, Pilotprojekte und Pechsträhnen lesen Sie, bei welchem der drei Werte Analysten das größte Kurspotenzial sehen.
Enthaltene Werte: AT0000A3FW25,CA26780A1084,CA0585861085Den vollständigen Artikel lesen ...
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