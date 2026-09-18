Die Börse liebt klare Zukunftsbilder. Batterie statt Verbrenner, grüner Wasserstoff statt fossiler Energie, Elektromotor statt Dieselmaschine. Diese Zielbilder in die Realität zu überführen dauert und ist herausfordernder als oft gedacht. Investitionen, Nutzungsdauern, Wirtschaftlichkeit und Infrastruktur machen den Entscheidungsprozess komplexer. Damit steigt die Bedeutung von Brückentechnologien, denn Millionen von Lkws oder Baumaschinen werden nicht über Nacht verschwinden. Hier kommt dynaCERT ins Spiel. Die Kanadier wollen Diesel nicht ersetzen, sondern seinen Betrieb effizienter machen. Die proprietäre Lösung HydraGEN erzeugt On-Demand Wasserstoff und Sauerstoff und führt die Gase dem Ansaugtrakt eines Dieselmotors zu. Dies resultiert in einem geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Emissionen. Wie positioniert sich die Automobil- und Rüstungsindustrie angesichts dieser Entwicklungen? Was können Anleger für Rückschlüsse auf Deutz, Renk und dynaCERT ziehen und wo entstehen die besten Chancen?
Enthaltene Werte: CA26780A1084,DE0006305006,DE000RENK730Den vollständigen Artikel lesen ...
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