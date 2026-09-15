An der Börse sind es oft nicht die großen Schlagworte der Politik, sondern die kritischen Wendepunkte, die über Chancen und Risiken entscheiden. Genau solche Phasen prägen derzeit drei sehr unterschiedliche Titel: Führungsstreit, Kommerzialisierungsschub und ein Strategiewechsel treffen auf derzeit nervöse Märkte, hohen Erwartungsdruck und sensible Chartmarken. Wer verstehen will, wo nun Kursphantasie entsteht und an welchen Chartmarken neue Rückschläge drohen, sollte die laufenden Entwicklungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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