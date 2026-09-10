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zukunftsbilanzen.de
10.09.2026 06:46 Uhr
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Panzer, Windräder und Diesel-Sparen: Jetzt bei Deutz, Nordex und dynaCERT einsteigen?

Während in Deutschland nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt das Hauen und Stechen der Parteien wegen möglicher Koalitionsbildungen losgeht, präsentiert sich der globale Aktienmarkt als ein Spielfeld, wo traditionelle Industriestärke, grüne Energiewende und technologischer Wandel aufeinandertreffen. Deutz hat mit einem Milliarden-Deal im Verteidigungssektor für Furore gesorgt, Nordex erlebte durch Analysten-Hochstufungen einen beeindruckenden Anstieg. Bei dynaCERT sollte jetzt wohl endlich die Cleantech-Story aufgehen. Es riecht jetzt ganz stark nach Durchbruch. Wo verbergen sich die besten Chancen bei diesen Unternehmen und welche Risiken müssen Anleger auf dem Schirm haben? Wir beleuchten die aktuellen Zahlen, Kursziele sowie entscheidende Chartmarken.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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