Die Nutzfahrzeugindustrie steht vor einem gewaltigen Umbau. Batterie, Wasserstoff und effizientere Verbrennungstechnologien konkurrieren um einen Markt, in dem Millionen schwere Maschinen noch viele Jahre mit Diesel betrieben werden dürften. Gleichzeitig wächst der Druck, Kraftstoffverbrauch und Emissionen schnell zu reduzieren. Diese Übergangsphase eröffnet einen Milliardenmarkt. Während die großen Hersteller Milliarden in die Antriebe der Zukunft investieren, könnten Technologien profitieren, die bereits bestehende Flotten sauberer und effizienter machen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de