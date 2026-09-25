Aktien für den Rüstungs- und Wasserstoffboom: Steyr Motors, Rheinmetall und dynaCERT im schnellen Check!

Es gibt bestimmte Branchen und auch bestimmte Unternehmen aus diesen Branchen, die eine genaueren Analyse bedürfen. Daher schauen wir uns heute 2 Unternehmen aus dem Bereich Rüstung und 1 Unternehmen aus dem Bereich Cleantech/Wasserstoff an. Den Auftakt macht der österreichische Motorenbauer Steyr Motors, der aktuell mit operativem Gegenwind und charttechnischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Direkt danach widmen wir uns dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall, der zwar fundamental auf Rekordjagd ist, sich aber momentan an einer magischen Kursschwelle befindet und sich dort sehr schwer tut. Den Abschluss bildet das kanadische Cleantech-Unternehmen dynaCERT, das mit seiner innovativen Emissions-Technologie weiterhin an einem globalen Durchbruch arbeitet. Wir tauchen nachfolgend in die Bilanzen, Margen und Zukunftsaussichten dieser drei Werte ein.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 zukunftsbilanzen.de