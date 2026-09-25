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WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
24.09.26 | 17:35
990,00 Euro
-3,41 % -35,00
Branche
Maschinenbau
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991,50999,4024.09.
992,50998,8024.09.
zukunftsbilanzen.de
25.09.2026 06:46 Uhr
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Aktien für den Rüstungs- und Wasserstoffboom: Steyr Motors, Rheinmetall und dynaCERT im schnellen Check!

Es gibt bestimmte Branchen und auch bestimmte Unternehmen aus diesen Branchen, die eine genaueren Analyse bedürfen. Daher schauen wir uns heute 2 Unternehmen aus dem Bereich Rüstung und 1 Unternehmen aus dem Bereich Cleantech/Wasserstoff an. Den Auftakt macht der österreichische Motorenbauer Steyr Motors, der aktuell mit operativem Gegenwind und charttechnischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Direkt danach widmen wir uns dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall, der zwar fundamental auf Rekordjagd ist, sich aber momentan an einer magischen Kursschwelle befindet und sich dort sehr schwer tut. Den Abschluss bildet das kanadische Cleantech-Unternehmen dynaCERT, das mit seiner innovativen Emissions-Technologie weiterhin an einem globalen Durchbruch arbeitet. Wir tauchen nachfolgend in die Bilanzen, Margen und Zukunftsaussichten dieser drei Werte ein.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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