Der globale Markt rund um Drohnen und deren Abwehr soll laut Markets & Markets von 60,48 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 155,13 Mrd. USD im Jahr 2030 wachsen. Trotz des avisierten Plus von rund 156 % tun sich Drohnenaktien an der Börse derzeit schwer. Damit könnte sich eine spannende antizyklische Kaufchance bieten. Volatus Aerospace hat zuletzt die Tür zum heimischen Markt in Kanada geöffnet. Allein 6,6 Mrd. CAD sollen innerhalb von fünf Jahren in die Stärkung der kanadischen Verteidigungsindustrie fließen. Zudem hat der Drohnen-Spezialist NATO-Aufträge avisiert. Auch Rheinmetall mischt im Drohnenmarkt mit. Zuletzt hat der Konzern auf seine Leistungsfähigkeit bei der hybriden Drohnenabwehr hingewiesen. Außerdem wird eine Überwachungsdrohne der Düsseldorfer von der Bundeswehr getestet. Unbemannte Seefahrzeuge könnten der Aktie von Steyr Motors neuen Auftrieb geben. Rahmenverträge liegen immerhin vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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