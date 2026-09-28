Die Steyr-Motors-Aktie fiel zuletzt durch starke Kursschwankungen auf. Mal waren es Übernahmegerüchte, die den Kurs kräftig steigen ließen, mal sorgte eine Prognosesenkung Mitte August für einen deutlichen Rückgang. Am Montag notiert die Aktie aktuell bei 31,80 €. Hier stellt sich die Frage: Wo liegt ein fairer Wert für die Aktie? Hoher Auftragsbestand als solide Basis Eine wichtige Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung ist der hohe Auftragsbestand. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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