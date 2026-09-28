Bei Rheinmetall hat sich das Chartbild zuletzt noch einmal verschlechtert. Die Aktie ist unter die Marke von 1.000 € gefallen und hat damit einen Bereich verloren, an dem sich der Kurs zuvor mehrfach stabilisieren konnte. Aktuell notiert Rheinmetall nur noch knapp über 970 €. Damit rückt das Tief aus dem Juni bei rund 900 € wieder deutlich näher. Unter 1.000 € wird das Bild erstmal schwächer Die Marke um 1.000 € hatte den Kurs in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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