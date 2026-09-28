Die Rheinmetall-Aktie steht weiter massiv unter Druck. Zum Wochenauftakt fiel das Papier auf rund 972 Euro und liegt damit weit unter seinem Jahreshoch. Während an der Börse geopolitische Sorgen und Zweifel am Tempo der Auftragsabarbeitung dominieren, bleibt das operative Fundament des Rüstungskonzerns außergewöhnlich stark.Frieden als Börsenrisiko? Als möglicher Auslöser für die schwache Stimmung gelten Spekulationen über eine Annäherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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