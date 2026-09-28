Kriege verändern sich rasant. Drohnen übernehmen Aufklärung und Angriffe, autonome Systeme treffen immer mehr Entscheidungen selbst und klassische Waffensysteme werden mit künstlicher Intelligenz und neuen Sensoren vernetzt. Gleichzeitig explodiert der Bedarf an Technologien, die feindliche Flugkörper frühzeitig erkennen und ausschalten können. Für die Rüstungsindustrie entsteht damit ein neuer Milliardenmarkt, von Präzisionswaffen über autonome Drohnen bis zur elektronischen Abwehr.Den vollständigen Artikel lesen ...
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