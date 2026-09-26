Patriot-Raketen für Millionen, Drohnen für Tausende Dollar: Europa startet den Wettlauf um billigere Luftabwehr

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Der Ukraine-Krieg zwingt Europas Rüstungsindustrie zu einer neuen Rechnung. Moderne Patriot-Abfangraketen bleiben gegen ballistische Raketen und andere hochwertige Bedrohungen unverzichtbar - kosten aber mehrere Millionen pro Stück. Gleichzeitig greifen Russland und andere Akteure mit Drohnen an, die in wesentlich größeren Stückzahlen eingesetzt werden können. Europas Streitkräfte suchen deshalb nach einer neuen Generation günstigerer Raketen und Interceptor-Drohnen. Reuters berichtet von einem regelrechten industriellen Wettlauf: Start-ups wollen die Kosten erfolgreicher Abfangvorgänge von teilweise bis zu 20 Millionen Euro auf rund ein bis zwei Millionen Euro drücken, Cambridge Aerospace plant bereits eine Produktion von 2.500 Interceptoren pro Monat. Gleichzeitig investieren die NATO-Staaten mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Counter-Drone-Fähigkeiten. Genau in diese Verschiebung versucht ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) mit seinem Interceptor P-1 vorzudringen, für den das Unternehmen einen Verkaufspreis von weniger als 5.000 US-Dollar anstrebt. Und ausgerechnet jetzt meldet ZenaTech einen neuen Schritt in Richtung staatlicher Beschaffung: Das Unternehmen wurde in Kanadas Defence Drone Initiative Marketplace aufgenommen. Einen militärischen Auftrag bedeutet das noch nicht - aber ZenaTech kann dadurch künftig um entsprechende Anforderungen der kanadischen Streitkräfte und Küstenwache konkurrieren.

Der Ukraine-Krieg verändert Europas Raketenrechnung

Jahrelang konzentrierten sich westliche Streitkräfte auf technologisch hochentwickelte Waffen in vergleichsweise begrenzten Stückzahlen. Der Ukraine-Krieg stellt dieses Modell infrage. Moderne Konflikte verbrauchen Raketen, Drohnen und andere Munition in einem Tempo, für das viele westliche Arsenale und Produktionslinien nicht ausgelegt wurden. Reuters berichtet deshalb von einem grundlegenden Umdenken in Europa: Neben hochentwickelten Systemen werden wesentlich größere Bestände günstigerer Waffen benötigt, die schneller und in deutlich höheren Stückzahlen produziert werden können. Die zentrale Frage lautet nicht mehr nur, welches System technisch am leistungsfähigsten ist. Immer wichtiger wird, wie viele Einheiten sich tatsächlich produzieren und über längere Konflikte hinweg finanzieren lassen.

Patriot bleibt unverzichtbar - aber teuer

Gerade Patriot verdeutlicht das Problem. Das System wurde für anspruchsvolle Bedrohungen wie ballistische Raketen und moderne Flugzeuge entwickelt und ist für die Ukraine von enormer Bedeutung. Erst Anfang September erklärte der ukrainische Verteidigungsminister, dass Kyjiw mit Unterstützung seiner Partner an Verträgen über rund 1.000 Patriot-Raketen arbeitet. Ein Großteil davon soll allerdings erst in den kommenden Jahren geliefert werden. Gleichzeitig liegen die Kosten eines Patriot-Interceptoren je nach Variante bei mehreren Millionen Euro. Genau deshalb wäre es wirtschaftlich kaum sinnvoll, jede wesentlich günstigere Drohne mit einem solchen High-End-Flugkörper zu bekämpfen. Patriot wird gebraucht - aber für die Bedrohungen, für die das System entwickelt wurde.

Bis zu 20 Millionen Euro für einen erfolgreichen Abschuss

Wie groß die Kostenfrage werden kann, beschreibt Andreas Bappert, Technologiechef des Raketenherstellers Frankenburg. Künftige Systeme müssten die Kosten eines erfolgreichen Abfangvorgangs nach seiner Einschätzung von teilweise bis zu 20 Millionen Euro auf etwa ein bis zwei Millionen Euro senken. Der ukrainische Hersteller Fire Point geht noch weiter und will einen Interceptor gegen ballistische Raketen für weniger als eine Million Euro entwickeln. Nach Reuters-Angaben entspräche das lediglich etwa einem Viertel bis einem Sechstel der Kosten eines amerikanischen Patriot-Interceptoren. Die Entwicklungsziele sind ambitioniert und noch kein Beweis dafür, dass diese Preise bei einsatzfähigen Systemen tatsächlich erreicht werden. Sie zeigen aber, wohin sich die Industrie bewegt.

900 Drohnen in einer Nacht könnten Milliarden kosten

Besonders drastisch wird die Rechnung bei großen Drohnenangriffen. Steven Barrett, CEO von Cambridge Aerospace, verweist darauf, dass Russland bis zu 900 Shahed-ähnliche Drohnen in einer einzigen Nacht einsetzen könnte. Würde man eine solche Angriffswelle ausschließlich mit traditionellen Interceptoren bekämpfen, könnte die Abwehr nach seiner Einschätzung Milliarden Dollar pro Nacht kosten. Genau deshalb hat die Ukraine längst eine gestaffelte Verteidigung aufgebaut. Maschinengewehre, elektronische Kampfführung und Interceptor-Drohnen sollen günstigere Bedrohungen übernehmen, damit hochwertige Raketen für gefährlichere Ziele verfügbar bleiben.

Jetzt beginnt der Wettlauf um den billigeren Interceptor

Europa versucht diese Logik zunehmend zu industrialisieren. Unternehmen wie Cambridge Aerospace, Destinus, Frankenburg und Fire Point arbeiten an neuen Abfangsystemen. Dabei geht es nicht nur um den Stückpreis. Die Systeme müssen schnell genug produziert werden können, um im Ernstfall verbrauchte Bestände wieder aufzufüllen. Genau hier liegt nach Einschätzung von Branchenvertretern Europas größte Herausforderung: Die Technologie ist teilweise vorhanden, doch Produktionskapazitäten, Zulieferketten und Zulassungsprozesse müssen auf völlig andere Stückzahlen vorbereitet werden.

2.500 Interceptoren pro Monat

Cambridge Aerospace zeigt, welche Dimensionen inzwischen diskutiert werden. Das britische Unternehmen will bis Ende des ersten Quartals 2027 eine Produktionskapazität von 2.500 Interceptoren pro Monat erreichen. Frankenburg peilt langfristig bis zu 100 Raketen pro Tag an. Cambridge Aerospace hat zuletzt 300 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt, um die Produktion auszubauen und sich kritische Komponenten wie Raketenmotoren zu sichern. Gleichzeitig versucht das Unternehmen, kommerzielle Großserientechnik wie Radar-Chips aus der Automobilindustrie zu nutzen. Die Rüstungsindustrie übernimmt damit zunehmend Methoden aus anderen Industriezweigen: Standardisierung, günstigere Komponenten und Massenfertigung sollen die Kosten drücken.

Rheinmetalls industrielle Basis wird plötzlich zum Wettbewerbsvorteil

Auch etablierte Rüstungskonzerne werden Teil dieser Entwicklung. Destinus hat sich über ein Joint Venture Zugang zur industriellen Basis von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) verschafft. Für junge Defense-Tech-Unternehmen kann genau das entscheidend werden. Einen Prototypen zu entwickeln ist eine Sache. Zehntausende Systeme zuverlässig zu produzieren, Komponenten zu beschaffen, Qualitätsstandards einzuhalten und militärische Kunden kontinuierlich zu beliefern, ist eine völlig andere Herausforderung. Der neue Wettbewerb in der Luftverteidigung entscheidet sich deshalb nicht nur im Labor, sondern zunehmend in der Fabrik.

Selbst Lockheed Martin arbeitet an einer günstigeren Patriot-Lösung

Der Kostendruck erreicht inzwischen sogar die etablierten High-End-Systeme. Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) hat 2026 eine günstigere Patriot-Rakete vorgestellt. Nach Reuters-Angaben soll sie weniger als die Hälfte eines PAC-3 kosten, läge damit aber weiterhin oberhalb der Preisziele vieler Start-ups und soll voraussichtlich erst 2028 in Produktion gehen. Auch hier ist die Einordnung entscheidend: Die neuen günstigeren Systeme haben teilweise völlig andere Aufgaben. Ein Interceptor gegen eine langsame Angriffsdrohne ist nicht mit einem PAC-3 vergleichbar, das unter anderem gegen ballistische Raketen ausgelegt ist. Europas Ziel ist deshalb nicht "billig statt Patriot", sondern eine gestaffelte Luftverteidigung, bei der für jede Bedrohung möglichst das passende und wirtschaftlich sinnvollste Abfangmittel eingesetzt wird.

Die NATO stellt mehr als 40 Milliarden Dollar bereit

Dass diese Entwicklung weit über einzelne Start-ups hinausgeht, zeigt die NATO. Die Mitgliedstaaten kündigten beim Gipfel in Ankara an, in den kommenden fünf Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Counter-Drone-Fähigkeiten zu investieren. Gleichzeitig soll bis Ende 2027 die fünffache Zahl an Drohnenoperatoren ausgebildet werden. Mit "Drone Edge" entsteht zudem ein Counter-Drone-Marktplatz, über den NATO-getestete und kompatible Systeme schneller beschafft werden sollen. Die NATO Supply and Procurement Agency hat bereits einen Auftrag im dreistelligen Millionenbereich für Überwachungsdrohnen vergeben. Der Aufbau günstigerer Drohnenabwehr ist damit längst kein Nischenthema mehr, sondern Teil einer milliardenschweren Beschaffungsstrategie.

ZenaTech setzt noch eine Preisstufe tiefer an

Genau hier wird ZenaTech interessant. Die Tochter ZenaDrone entwickelt mit dem Interceptor P-1 keine neue Patriot-Rakete, sondern eine kleine autonome Einweg-Abfangdrohne. Sie soll gegnerische Drohnen physisch in der Luft neutralisieren. ZenaTech nennt dafür einen angestrebten Verkaufspreis von unter 5.000 US-Dollar. Das wäre noch einmal eine völlig andere Preiskategorie als die neuen günstigeren Raketen, die teilweise im Bereich von einer Million Euro oder darüber liegen sollen. Der Vergleich darf allerdings nicht technisch missverstanden werden: Ein P-1 für kleine Drohnen könnte keinen Patriot-Interceptor gegen ballistische Raketen ersetzen. Er wäre vielmehr eine zusätzliche, günstigere Verteidigungsschicht gegen bestimmte UAS-Bedrohungen.

Unter 5.000 Dollar sind bislang ein Ziel - kein Serienpreis

Gerade nach den spektakulären europäischen Kostenzielen ist diese Einschränkung wichtig. Die weniger als 5.000 US-Dollar sind ein von ZenaTech genannter Zielverkaufspreis. Der P-1 befindet sich weiterhin in der Entwicklung. ZenaDrone hat im Sommer mit Flugtests begonnen. In späteren Phasen sollen autonome Zielverfolgung, Abfangversuche gegen bewegliche Ziele, Szenarien mit mehreren Drohnen und die Integration mit der Zena-AI-Kommandosoftware getestet werden. Erst wenn diese Entwicklung erfolgreich abgeschlossen wird, lässt sich beurteilen, ob ZenaTech ein militärisch brauchbares System tatsächlich zu diesem Preis anbieten kann.

Die Rechnung funktioniert nur, wenn der Interceptor trifft

Das ist möglicherweise der wichtigste Punkt für Anleger. Eine Abfangdrohne für 5.000 Dollar ist nicht automatisch wirtschaftlicher als eine Rakete für eine Million, wenn für einen erfolgreichen Abschuss zahlreiche Versuche benötigt werden. Entscheidend sind Trefferrate, Geschwindigkeit, Reichweite, Sensorik, Widerstandsfähigkeit gegen elektronische Störungen und die Integration in bestehende Luftverteidigungssysteme. Genau diese Leistungsdaten muss ZenaTech erst beweisen. Der enorme Preisunterschied macht den P-1 theoretisch interessant - aber erst zuverlässige Tests und reale Beschaffungen würden daraus eine belastbare Defense-Story machen.

Ausgerechnet heute öffnet sich für ZenaTech eine neue Tür

Dafür gibt es nun einen neuen konkreten Schritt. ZenaTech meldete am 17. September, für Kanadas Defence Drone Initiative Marketplace ausgewählt worden zu sein. Damit gehört das Unternehmen nach eigenen Angaben zu einem vorqualifizierten Lieferantenpool, über den künftige Drohnenanforderungen für die Canadian Armed Forces und die Canadian Coast Guard adressiert werden können. Für ZenaTech ist das strategisch relevant, weil staatliche Beschaffungswege für junge Defense-Tech-Unternehmen eine wesentliche Eintrittsbarriere darstellen.

Aber Kanada hat noch keine ZenaTech-Drohnen bestellt

Gerade diese neue Meldung muss sauber eingeordnet werden. Die Aufnahme in den Marketplace ist kein Beschaffungsauftrag und garantiert ZenaTech keine zukünftigen Umsätze. Das Unternehmen erhält dadurch vielmehr die Möglichkeit, auf entsprechende Anforderungen zu reagieren und um künftige Aufträge zu konkurrieren. Für Anleger ist das dennoch interessanter als eine rein theoretische Marktchance: ZenaTech erhält einen konkreteren Zugang zu einem staatlichen Verteidigungsbeschaffungskanal. Ob daraus Umsatz entsteht, hängt von zukünftigen Ausschreibungen, der Leistungsfähigkeit der Produkte und erfolgreichen Angeboten ab.

Kanada könnte für ZenaTech zum ersten wichtigen Test werden

Die neue Qualifikation trifft auf eine Phase, in der westliche Staaten ihre Drohnen- und Counter-UAS-Beschaffung massiv ausbauen. Genau deshalb wird nun entscheidend sein, ob ZenaTech seine Entwicklungsprogramme in reale Kundenbeziehungen übersetzen kann. Das Unternehmen verfügt mit dem P-1, dem größeren ZenaDrone 1000 und weiteren autonomen Plattformen über mehrere geplante beziehungsweise bestehende Systeme für militärische und sicherheitsbezogene Anwendungen. Die Aufnahme in einen staatlichen Lieferantenpool ist dafür ein Schritt - aber noch nicht der kommerzielle Durchbruch.

Das operative Geschäft kommt bislang aus einem anderen Bereich

Auch die Finanzzahlen zeigen, wie früh diese Defense-Story noch ist. ZenaTech erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 8,40 Millionen kanadischen Dollar, nach 1,14 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahreszeitraum. Rund 7,81 Millionen kanadische Dollar kamen aus dem Drone-as-a-Service-(DaaS)-Segment und damit hauptsächlich aus den übernommenen Vermessungsunternehmen. Gleichzeitig belief sich der Nettoverlust vor sonstigem Ergebnis auf rund 26,55 Millionen kanadische Dollar. Die stark wachsende Umsatzbasis ist damit real, stammt bislang aber nicht aus großen P-1- oder militärischen Counter-UAS-Aufträgen.

Der Defense-Markt ist riesig - ZenaTech muss seinen Anteil erst verdienen

Genau deshalb sollte die mehr als 40 Milliarden US-Dollar schwere NATO-Investition nicht mit einem möglichen ZenaTech-Umsatz verwechselt werden. Das Unternehmen konkurriert mit zahlreichen Start-ups und etablierten Rüstungskonzernen. Hinzu kommt, dass Europa derzeit gleichzeitig in günstige Raketen, elektronische Kampfführung, Sensorik, Geschütze, Laser und Interceptor-Drohnen investiert. Welche Technologien sich für welche Einsatzgebiete durchsetzen, ist offen. Für ZenaTech werden deshalb weniger die großen Marktprognosen als konkrete Meilensteine entscheidend: erfolgreiche P-1-Abfangtests, Integration von Zena AI, Produktionsfähigkeit, militärische Qualifikation und schließlich Aufträge.

Europas Luftverteidigung bekommt eine neue Preisstruktur

Die größere Investmentstory reicht aber weit über ZenaTech hinaus. Der Ukraine-Krieg zwingt die westliche Rüstungsindustrie, zwei bislang schwer vereinbare Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen. Gegen ballistische Raketen und besonders gefährliche Ziele braucht sie weiterhin extrem leistungsfähige Systeme wie Patriot. Gegen massenhaft eingesetzte günstigere Drohnen und andere einfachere Bedrohungen benötigt sie dagegen Abfangmittel, die selbst in hohen Stückzahlen finanzierbar und produzierbar sind. Genau daraus entsteht eine neue industrielle Hierarchie: High-End-Raketen an der Spitze, günstigere Lenkflugkörper darunter und Interceptor-Drohnen möglicherweise als weitere Verteidigungsschicht.

Fazit: Patriot für Millionen - Interceptor-Drohnen für Tausende

Der neue europäische Wettlauf um günstigere Luftverteidigung ist deshalb keine Abkehr von Patriot. Im Gegenteil: Die rund 1.000 Patriot-Raketen, die die Ukraine derzeit mit Unterstützung ihrer Partner zu kontrahieren versucht, zeigen, wie unverzichtbar hochwertige Luftverteidigung bleibt. Gleichzeitig zeigen die Pläne von Cambridge Aerospace, Fire Point, Frankenburg und anderen Unternehmen, dass Europa zusätzlich wesentlich günstigere Systeme in riesigen Stückzahlen benötigt. Cambridge Aerospace will 2.500 Interceptoren im Monat produzieren, neue Raketenentwickler peilen Kosten von rund einer Million Euro oder weniger an und die NATO mobilisiert mehr als 40 Milliarden US-Dollar für Counter-Drone-Fähigkeiten. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) setzt mit seinem P-1 und einem angestrebten Preis von weniger als 5.000 US-Dollar noch eine Stufe darunter an. Dass das Unternehmen nun in Kanadas Defence Drone Initiative Marketplace aufgenommen wurde, bringt es zumindest näher an einen realen staatlichen Beschaffungsprozess. Einen Auftrag gibt es dadurch noch nicht. Doch genau darin liegt jetzt die entscheidende Frage für Anleger: Kann ZenaTech aus einem günstigen Interceptor-Prototypen ein zuverlässiges Produkt machen - und aus dem Zugang zu staatlichen Beschaffungsmärkten schließlich tatsächlichen Defense-Umsatz?

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Ukraine war drives European demand for bigger, cheaper missile arsenals

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-war-drives-european-demand-bigger-cheaper-missile-arsenals-2026-09-16/

Reuters - Ukraine contracting around 1,000 Patriot missiles from allies, defence chief says

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-contracting-around-1000-patriot-missiles-allies-defence-chief-says-2026-09-08/

NATO - NATO Allies invest 40 billion dollars in counter-drone capabilities and drone training

https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/07/nato-allies-invest-40-billion-dollars-in-counter-drone-capabilities-and-drone-training

NATO - Remarks by NATO Secretary General Mark Rutte on NATO Drone Edge

https://www.nato.int/en/news-and-events/events/transcripts/2026/07/07/remarks-by-nato-secretary-general-mark-rutte-on-nato-drone-edge-at-the-nato-summit-defence-industry-forum

ZenaTech - ZenaTech Selected for Canada's Defence Drone Initiative Marketplace

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/17/3363922/0/en/zenatech-selected-for-canada-s-defence-drone-initiative-marketplace-expanding-opportunities-for-zenadrone-s-ai-powered-autonomous-drone-solutions.html

ZenaTech - ZenaDrone Interceptor P-1 Targeted to Sell for Under $5,000 USD

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-interceptor-p-1-single-use-autonomous-interceptor-drone-targeted-to-sell-for-under-5000-usd/

ZenaTech - ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

SEC - ZenaTech, Inc. Management Discussion & Analysis - Three Months Ended March 31, 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000497/zt_ex99z2.htm

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