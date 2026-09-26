Die Rheinmetall-Aktie bleibt unter Druck. Zum Wochenschluss notiert sie bei 982,40 € und damit wieder unmittelbar an einer entscheidenden Unterstützungszone. Während der übergeordnete Aufwärtstrend noch nicht vollständig gebrochen ist, dominieren kurzfristig tiefere Hochs und schwaches Momentum. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie Der Kurs der Rheinmetall-Aktie hat sich seit dem Hoch bei rund 2.000,00 € halbiert. Im Tageschart ist eine ausgeprägte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de