Die Rheinmetall-Aktie bleibt weiterhin schwach und rutschte zuletzt wieder unter die Marke von 1.000 €. Am Freitag notiert sie aktuell bei ca. 980 €. Damit ist eine klare Richtung der Kursentwicklung derzeit nicht erkennbar. Hier stellen sich die Fragen: Was sind die Ursachen für die aktuelle Kursflaute und wo liegt ein erstes Kursziel? Schwache Börsenstimmung belastet Insgesamt befinden sich die Börsen in den vergangenen Monaten in einer eher schwachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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