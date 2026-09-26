22 Tage bis zum ersten Raketenteil: General Motors steigt bei Patriot ein - und Yugo Metals sucht einen kritischen Rohstoff

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Vom Autohersteller zum Zulieferer für eines der gefragtesten Raketenabwehrsysteme der Welt: General Motors (ISIN: US37045V1008) ist über seine Tochter GM Defense in die Lieferkette für den Patriot-Abfangflugkörper PAC-3 MSE eingestiegen. Nur 22 Tage nachdem GM Defense und Lockheed Martin ihren Produktionsvertrag unterzeichnet hatten, wurde bereits die erste Charge von Gehäusekomponenten ausgeliefert. Für Bauteile, deren Beschaffung laut Lockheed traditionell Monate bis Jahre dauern kann, ist das ein bemerkenswertes Tempo. Dahinter steckt jedoch mehr als eine ungewöhnliche Kooperation zwischen Auto- und Rüstungsindustrie. Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) investiert Milliarden, um seine Munitionsproduktion auszubauen, während die westliche Luft- und Raumfahrtindustrie gleichzeitig versucht, ihre Abhängigkeit von chinesisch dominierten Rohstofflieferketten zu reduzieren. Genau hier führt die Geschichte zu Antimon. Die USA finanzieren bereits mit Millionenbeträgen eine heimische Versorgung mit dem kritischen Rohstoff, der in bestimmten militärischen Anwendungen benötigt wird. Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) exploriert beim Sinjakovo-Projekt in Bosnien-Herzegowina ebenfalls nach Antimon. Doch der Unterschied könnte kaum größer sein: Yugo ist ein sehr früher Explorer, besitzt keine definierte Antimonressource und hat keinerlei Verbindung zu GM, Lockheed oder dem Patriot-Programm.

22 Tage vom Vertrag bis zur ersten Lieferung

Am 6. August unterzeichneten Lockheed Martin und GM Defense den formellen Produktionsvertrag. Bereits am 28. August traf die erste Charge der von GM gefertigten Gehäusekomponenten für den PAC-3 Missile Segment Enhancement, kurz PAC-3 MSE, bei Lockheed ein. GM Defense nutzte dafür nach Angaben der Unternehmen seine Kompetenzen in Guss- und Präzisionsbearbeitung. Am 17. September machten Lockheed und Reuters die ungewöhnlich schnelle Lieferung öffentlich. Der PAC-3 MSE ist ein Abfangflugkörper innerhalb des Patriot-Luft- und Raketenabwehrsystems und wird zur Bekämpfung verschiedener Bedrohungen eingesetzt. Der entscheidende Punkt der GM-Kooperation liegt deshalb nicht allein in den gelieferten Komponenten. Sie zeigt, wie traditionelle industrielle Kapazitäten aus der Automobilwirtschaft inzwischen in die Rüstungsproduktion integriert werden, um bestehende Lieferketten schneller zu erweitern. Lockheed und GM wollen ihre Zusammenarbeit zudem auf weitere Bereiche ausweiten.

General Motors bringt industrielle Skalierung in die Rüstungsproduktion

Für General Motors ist der Schritt bemerkenswert. GM Defense war bislang vor allem für militärische Fahrzeuge und Mobilitätslösungen bekannt. Jetzt fließen Fertigungskompetenzen des Konzerns auch in die Produktion von Komponenten für Raketenabwehr ein. Lockheed beschreibt die Partnerschaft ausdrücklich als Kombination kommerzieller Fertigungsmethoden mit bestehenden Defense-Lieferketten. Genau diese industrielle Skalierbarkeit wird für die westliche Rüstungsbranche zunehmend wichtig. Der Krieg in der Ukraine, die Auseinandersetzungen im Nahen Osten und die steigende Nachfrage verbündeter Staaten haben den Druck auf Munitions- und Raketenbestände erhöht. Reuters berichtet, dass Lockheed zwischen acht und neun Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Munitionsproduktion investieren will. Mehr als 20 US-Standorte sollen neue Gebäude, Erweiterungen oder zusätzliche Arbeitsplätze erhalten. Die Produktions- und Lagerfläche für Munition soll dadurch nach Unternehmensangaben um nahezu 50 Prozent wachsen.

Lockheed will deutlich mehr PAC-3 MSE bauen

Der Einstieg von GM kommt damit nicht zufällig. Lockheed arbeitet daran, die Produktion des PAC-3 MSE massiv zu erhöhen. Neben PAC-3 MSE gehören auch THAAD und der Precision Strike Missile zu den Programmen, deren Kapazitäten der Konzern ausbaut. Für die amerikanische Rüstungsindustrie entsteht dadurch eine neue Aufgabe: Es reicht nicht mehr, bestehende Fabriken etwas länger laufen zu lassen. Wenn Produktionsmengen strukturell steigen sollen, müssen zusätzliche Zulieferer qualifiziert, Maschinen beschafft, Fachkräfte eingestellt und neue Fertigungskapazitäten aufgebaut werden. Genau dafür steht die GM-Kooperation. Ein Automobilkonzern bringt industrielle Fertigungskompetenz in eine Lieferkette, die bislang wesentlich stärker von spezialisierten Rüstungsunternehmen geprägt war. Die 22 Tage sind damit weniger eine kuriose Rekordzahl als ein Symbol dafür, mit welchem Tempo die USA versuchen, ihre industrielle Rüstungsbasis zu verbreitern.

Doch zusätzliche Fabriken lösen nicht jedes Lieferkettenproblem

Je stärker die westliche Rüstungsproduktion skaliert, desto stärker rücken allerdings auch vorgelagerte Engpässe in den Blick. Eine Fabrik kann ihre Produktion nur erhöhen, wenn ausreichend Komponenten und Materialien verfügbar sind. Genau dort zeigt sich aktuell eine andere Abhängigkeit. Reuters berichtete am 21. September, dass Zulieferer der Luft- und Raumfahrtindustrie wegen chinesisch dominierter Lieferketten sogar ältere Materiallösungen wieder untersuchen. Das National Research Council of Canada testet demnach unter anderem Beschichtungen auf Basis von Technologien aus den 1970er- und 1980er-Jahren als mögliche Alternativen. Hintergrund sind Lieferprobleme und stark gestiegene Preise bei Materialien wie Yttrium, während auch andere strategische Stoffe wie Wolfram für Luftfahrt- und Verteidigungsanwendungen relevant sind. Die Meldung betrifft nicht Antimon. Sie zeigt jedoch ein grundsätzliches Problem: Neue Produktionskapazitäten lassen sich vergleichsweise schnell aufbauen, wenn industrielle Partner wie GM einspringen. Geologisch und geopolitisch konzentrierte Rohstofflieferketten lassen sich dagegen nicht innerhalb von 22 Tagen ersetzen.

China hat aus kritischen Rohstoffen politische Macht gemacht

Wie groß diese Abhängigkeit inzwischen ist, zeigt eine zweite Reuters-Analyse vom 21. September. Vor dem anstehenden Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping gelten kritische Mineralien erneut als eines der zentralen Verhandlungsthemen. China besitzt bei Seltenen Erden eine dominante Position in Förderung und vor allem Verarbeitung. Reuters beschreibt diese Stellung als einen Faktor, der Washingtons Handlungsspielraum gegenüber Peking beeinflusst. Für die westliche Industrie entsteht daraus eine strategische Lehre: Entscheidend ist nicht nur, wo ein Rohstoff im Boden liegt. Ebenso wichtig ist, wer ihn verarbeitet und ob alternative Lieferketten im Krisenfall tatsächlich verfügbar sind. Das gilt für Seltene Erden, Wolfram und andere Spezialmetalle - und erklärt, warum Washington inzwischen parallel eine Vielzahl unterschiedlicher kritischer Rohstoffketten absichern will.

Antimon ist ein anderer Rohstoff - aber Teil desselben Problems

Antimon darf dabei nicht mit den Seltenen Erden aus den aktuellen Reuters-Berichten gleichgesetzt werden. Es handelt sich um einen eigenständigen kritischen Rohstoff mit einer anderen Lieferkette und anderen Anwendungen. Die strategische Logik ähnelt sich jedoch. Antimon wird neben industriellen Anwendungen auch in bestimmten militärischen Bereichen eingesetzt. Gerade deshalb versucht die US-Regierung, eine heimische Versorgung aufzubauen. Entscheidend für die Verbindung zu Yugo ist damit nicht die Behauptung, Patriot benötige Antimon. Dafür gibt es in den verwendeten Quellen keinen belastbaren Nachweis. Die Verbindung verläuft eine Ebene höher: Während Unternehmen wie Lockheed und GM ihre Rüstungsproduktion verbreitern, versucht Washington gleichzeitig, die vorgelagerten Lieferketten für unterschiedliche kritische Materialien widerstandsfähiger zu machen.

43,4 Millionen Dollar für eine amerikanische Antimonkette

Wie konkret diese Strategie inzwischen geworden ist, zeigt Nova Minerals (ISIN: AU000000NVA2). Das Unternehmen arbeitet in Alaska am Aufbau einer integrierten Antimon-Lieferkette. Unterstützt wird das Vorhaben nach Unternehmensangaben durch einen Award über 43,4 Millionen US-Dollar im Rahmen von Title III des Defense Production Act. Anfang September trafen rund 500 Tonnen Ausrüstung in Port MacKenzie ein. Mehr als 40 Container und weitere übergroße Ladungen enthielten unter anderem Anlagen zum Zerkleinern, Sortieren, Mahlen, Flotieren und Raffinieren. Die geplante Anlage soll Teil einer heimischen amerikanischen Antimonversorgung werden. Am 17. September kamen zudem fast 100 Vertreter aus Industrie, Regierung, Infrastruktur, Bergbau und Energiewirtschaft zu einem Industry Day in Port MacKenzie zusammen, bei dem Novas Antimonprojekt als ein Ankerprojekt für den entstehenden kritischen Rohstoffstandort präsentiert wurde. Die Angaben zur geplanten Produktion und Entwicklung bleiben Unternehmensziele - die staatliche Finanzierung zeigt jedoch, dass Washington bereit ist, für den Aufbau einer solchen Lieferkette konkretes Kapital einzusetzen.

Yugo sucht denselben Rohstoff - aber in einer völlig anderen Phase

Auf der anderen Seite des Atlantiks befindet sich Yugo mit seinem Sinjakovo-Projekt noch ganz am Anfang dieses Prozesses. Das Projekt umfasst zwei Tenements über insgesamt rund 80 Quadratkilometer in Bosnien-Herzegowina und wird auf Gold, Antimon sowie weitere Metalle exploriert. Frühere Rock-Chip-Arbeiten lieferten Werte von bis zu 4,5 Prozent Antimon. Dazu kamen Oberflächenproben mit bis zu 8 g/t Gold, 16 Prozent Kupfer und 2 kg/t Silber. Diese Zahlen machen Sinjakovo geologisch interessant, dürfen aber nicht mit einer Lagerstätte verwechselt werden. Die 4,5 Prozent Antimon stammen aus einzelnen Gesteinsproben. Yugo hat bislang nicht nachgewiesen, über welche Distanz oder Mächtigkeit sich die Antimonmineralisierung erstreckt. Es existiert keine definierte Antimonressource und keine Antimonreserve.

Was GM und Patriot mit Yugo zu tun haben - und was nicht

Genau hier liegt die entscheidende Grenze dieser Geschichte. General Motors produziert keine Komponenten für Yugo. Lockheed bezieht kein Antimon von Yugo. Es gibt keinen bekannten Zusammenhang zwischen dem PAC-3 MSE und dem bei Sinjakovo explorierten Antimon und auch keinen Defense-Vertrag für das australische Unternehmen. Die Entwicklung bei GM und Lockheed zeigt vielmehr, wie schnell die westliche Rüstungsindustrie derzeit versucht, zusätzliche industrielle Kapazitäten aufzubauen. Die parallelen Entwicklungen bei kritischen Rohstoffen zeigen dagegen, wie schwierig es ist, die gesamte Lieferkette ebenso schnell zu verbreitern. Neue Mineralvorkommen müssen zunächst gefunden, durch Bohrungen abgegrenzt, metallurgisch untersucht und anschließend technisch, wirtschaftlich und genehmigungsrechtlich bewertet werden. Genau an diesem ersten Punkt befindet sich Yugo beim Antimon noch.

Aus 4,5 Prozent Antimon kann man keine Tonnage ableiten

Das ist gerade bei hohen Analysewerten wichtig. Eine Rock-Chip-Probe mit 4,5 Prozent Antimon zeigt, dass an einem bestimmten untersuchten Punkt antimonreiches Material vorhanden war. Sie sagt jedoch nicht, ob sich dieses Material über zehn Meter, hundert Meter oder überhaupt kontinuierlich fortsetzt. Ebenso wenig lässt sich daraus eine Tonnage oder ein möglicher wirtschaftlicher Wert berechnen. Dafür wären systematische Exploration, geeignete Bohrprogramme und anschließend - sofern die Ergebnisse dies rechtfertigen - eine Ressourcenschätzung nach anerkannten Standards notwendig. Für Anleger bedeutet das: Der strategische Wert von Antimon kann steigen, ohne dass dadurch automatisch der Wert eines frühen Antimonexplorers steigt. Erst die Geologie muss zeigen, ob überhaupt ein relevantes Vorkommen vorhanden ist.

Beim Gold ist Yugo bereits einen Schritt weiter

Konkretere Bohrdaten besitzt Yugo derzeit beim Gold. Beim Erak-Prospect innerhalb von Sinjakovo wurden neun Diamantbohrungen über insgesamt 1.057 Meter abgeschlossen. Das bislang stärkste breitere Intervall stammt aus ERDD006 mit 36,1 Metern bei 2,3 g/t Gold ab 51,8 Metern, darunter 3 Meter mit 14,5 g/t Gold und innerhalb dieses Abschnitts 1 Meter mit 42,5 g/t Gold. ERDD009 lieferte 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold, darunter 1,2 Meter mit 20,9 g/t. Auch diese Ergebnisse stellen noch keine Mineralressource dar. Sie zeigen aber, warum Gold momentan der operativ weiter fortgeschrittene Teil der Yugo-Story ist. Das Unternehmen hat inzwischen tatsächliche Bohrabschnitte, anhand derer die Geologie weiter getestet werden kann.

Jetzt wird getestet, ob sich das System fortsetzt

Besonders relevant ist der nächste Bereich östlich der bisherigen Bohrungen. Dort hatte ein früherer Schürfgraben 61 Meter mit 1,5 g/t Gold geliefert. Yugo hat die Bohraktivitäten inzwischen in Richtung dieses Zielbereichs verlagert und will untersuchen, ob sich die Mineralisierung über einen größeren Bereich fortsetzt. Unternehmensangaben zufolge liegt dieser Bereich rund 400 Meter östlich der ersten getesteten Zone. Auch hier gilt: Eine räumliche Nähe zweier mineralisierter Bereiche beweist keine geologische Kontinuität. Erst die neuen Bohrungen können zeigen, was zwischen beziehungsweise unter den bisherigen Oberflächenergebnissen liegt. Genau deshalb dürften die kommenden Resultate für die Bewertung von Sinjakovo wesentlich wichtiger sein als die großen geopolitischen Schlagzeilen rund um Rüstung und Rohstoffe.

Die Autoindustrie kann in 22 Tagen liefern - eine neue Mine braucht Jahre

Darin liegt letztlich die interessanteste Verbindung zwischen der GM-Nachricht und der Rohstoffstory. Lockheed konnte mit einem industriellen Schwergewicht wie General Motors innerhalb von 22 Tagen einen neuen Lieferweg für bestimmte PAC-3-MSE-Komponenten aktivieren. Bei kritischen Rohstoffen funktioniert diese Geschwindigkeit nicht. Eine neue Mine lässt sich nicht durch zusätzliche Schichten oder eine freie Produktionslinie hochfahren. Exploration, Ressourcendefinition, Genehmigung, Finanzierung, Bau und Verarbeitung benötigen im Erfolgsfall Jahre. Genau deshalb versuchen die USA heute, Lieferketten aufzubauen, bevor eine akute Versorgungskrise entsteht. Die 43,4 Millionen US-Dollar für Novas Antimonprojekt und die aktuellen Schwierigkeiten der Luftfahrtindustrie mit chinesisch dominierten Spezialmaterialien sind zwei unterschiedliche Beispiele für dasselbe Grundproblem: Industrielle Produktionskapazität ist nur so belastbar wie die Lieferketten dahinter.

Fazit

Der Einstieg von General Motors in die PAC-3-MSE-Lieferkette zeigt, mit welchem Tempo die amerikanische Rüstungsindustrie derzeit zusätzliche industrielle Kapazitäten mobilisiert. Zwischen Vertragsunterzeichnung und der ersten Lieferung von GM-gefertigten Gehäusekomponenten lagen lediglich 22 Tage. Lockheed Martin investiert gleichzeitig acht bis neun Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Munitionsproduktion. Doch während sich kommerzielle Fertigungskapazitäten vergleichsweise schnell für Defense-Zwecke mobilisieren lassen, bleiben kritische Rohstoffe eine wesentlich langfristigere Herausforderung. Die aktuellen Probleme der Luft- und Raumfahrtbranche mit chinesisch dominierten Lieferketten zeigen genau das. Antimon ist dabei ein separates, aber ebenfalls strategisches Beispiel: Washington finanziert bereits mit Millionenbeträgen eine heimische Versorgung. Für Yugo schafft das ein interessantes Umfeld, aber keinen automatischen wirtschaftlichen Vorteil. Die bis zu 4,5 Prozent Antimon bei Sinjakovo stammen aus Oberflächenproben, eine definierte Antimonressource gibt es nicht. Beim Gold liegen bereits erste Bohrresultate vor, doch auch dort muss weitere Exploration erst Größe und Kontinuität des Systems zeigen. GM konnte innerhalb von 22 Tagen liefern. Ob im Untergrund von Sinjakovo langfristig eine relevante Gold- oder Antimonlagerstätte definiert werden kann, wird sehr viel länger dauern - und genau diese Frage muss der Bohrer bei Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) beantworten.

Quellen

Lockheed Martin - Lockheed Martin Fast-Tracks PAC-3 MSE Components in Less Than One Month in Partnership with GM Defense, 17. September 2026

https://news.lockheedmartin.com/2026-09-17-Lockheed-Martin-Fast-Tracks-PAC-3-R-MSE-Components-in-Less-Than-One-Month-in-Partnership-with-GM-Defense

Reuters - Lockheed Martin gets first batch of Patriot interceptor parts from General Motors, 17. September 2026

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/lockheed-martin-gets-first-batch-patriot-interceptor-parts-general-motors-2026-09-17/

Military Times - Lockheed Martin gets first batch of Patriot interceptor parts from General Motors, 17. September 2026

https://www.militarytimes.com/industry/2026/09/17/lockheed-martin-gets-first-batch-patriot-interceptor-parts-from-general-motors/

Reuters - Aerospace suppliers test rare-earth alternatives to ease reliance on China, 21. September 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/aerospace-suppliers-test-rare-earth-alternatives-ease-reliance-china-2026-09-21/

Reuters - Rare earths force Trump to be less hostile before Xi summit, 21. September 2026

https://www.reuters.com/world/china/rare-earths-force-trump-be-less-hostile-before-xi-summit-2026-09-21/

Reuters - What will Trump and Xi discuss in Washington next week?, 17. September 2026

https://www.reuters.com/world/china/what-will-trump-xi-discuss-washington-next-week-2026-09-17/

Nova Minerals / U.S. Securities and Exchange Commission - Arrival of approximately 500 tons of antimony processing and refining equipment in Alaska, 8. September 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315226041682/ex99-1.htm

Nova Minerals / U.S. Securities and Exchange Commission - Port MacKenzie Industry Day Highlights Nova Minerals' Antimony Processing and Refining Project, 17. September 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315226043027/ex99-1.htm

Yugo Metals - Sinjakovo Gold & Antimony Project

https://www.yugometals.com/de/projects/sinjakovo

Yugo Metals - ASX Announcement, 22. November 2022 - Significant Gold and Antimony Results at Sinjakovo

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20221122/pdf/45hvqkxl9byk9z.pdf

Yugo Metals - ASX Announcement, 25. Januar 2023 - Exceptional Trenching Results at Sinjakovo

https://www.yugometals.com/de/projects/sinjakovo

Yugo Metals - ASX Release, 18. August 2026 - Yugo Advances Erak Discovery

https://irw-press.com/en/yugo-advances-erak-discovery/

Yugo Metals - aktuelle Sinjakovo-/Erak-Projektinformationen

https://www.yugometals.com/de/projects/sinjakovo

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