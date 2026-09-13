Rheinmetall plant 1,5 Millionen Artilleriegeschosse - doch Europas Antimon-Abhängigkeit bleibt

Anzeige / Werbung

Europas Aufrüstung erreicht die industrielle Massenproduktion. Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) will seine Kapazität für 155-Millimeter-Artilleriemunition von rund 70.000 Geschossen im Jahr 2022 auf etwa 1,1 Millionen 2027 und 1,5 Millionen bis 2030 steigern. Gleichzeitig soll der Umsatz der Sparte Weapon and Ammunition von 3,5 Milliarden Euro 2025 auf 14 bis 16 Milliarden Euro im Jahr 2030 wachsen.

Dahinter steht ein historischer Ausbau der europäischen Verteidigungsindustrie. Doch je schneller Fabriken hochfahren, desto wichtiger wird eine weniger sichtbare Frage: Sind die benötigten Rohstofflieferketten ebenso belastbar?

Rheinmetall selbst nennt die Lieferkette als Risikofaktor und setzt nach eigenen Angaben auf höhere Sicherheitsbestände, alternative Bezugsquellen für kritische Rohstoffe und eine stärkere Diversifizierung seiner Lieferanten.

Vom Munitionsboom zum Rohstoffproblem

Ein Metall, das dabei strategisch relevant ist, ist Antimon. Es wird unter anderem zur Härtung von Bleilegierungen und in bestimmten Munitionsanwendungen eingesetzt. Darüber hinaus findet es Verwendung in Flammschutzmitteln, Batterien sowie Spezialanwendungen in Elektronik und Sensorik.

Das Problem liegt weniger in der Größe des Marktes als in seiner Konzentration. China besitzt eine dominante Stellung in der Antimon-Lieferkette und hat Exportbeschränkungen eingeführt. Europa muss deshalb gleichzeitig seine Verteidigungsproduktion hochfahren und die Abhängigkeit bei kritischen Rohstoffen reduzieren.

Dabei entsteht ein strukturelles Missverhältnis: Eine Munitionsfabrik lässt sich schneller erweitern als eine neue Mine entwickeln.

Rheinmetall gibt für Munition nach Auftragseingang Produktions- und Lieferzeiten von etwa sechs bis zwölf Monaten an. Bei neuen Rohstoffprojekten müssen dagegen zunächst Exploration, Ressourcendefinition, Metallurgie, Genehmigung, Finanzierung und Bau bewältigt werden.

Die USA behandeln Antimon bereits als Sicherheitsfrage

Wie strategisch Antimon inzwischen bewertet wird, zeigt Perpetua Resources (ISIN: CA7142661031). Das Unternehmen entwickelt das Stibnite-Goldprojekt in Idaho, das auch eine bedeutende heimische Antimonquelle für die USA werden könnte.

US-Verteidigungsstellen unterstützen das Projekt und den Aufbau einer heimischen Antimon-Lieferkette finanziell. Damit wird deutlich: Washington betrachtet bestimmte Rohstoffprojekte nicht mehr ausschließlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern zunehmend als Teil der nationalen Sicherheit.

Europa steht vor derselben Herausforderung. Und damit werden Rohstoffregionen interessant, die geografisch näher an der europäischen Industrie liegen.

Der Balkan könnte strategisch wichtiger werden

Eine solche Region ist der Balkan. Bosnien und Herzegowina besitzt eine lange Bergbautradition und liegt in einer metallreichen Zone Südosteuropas. Genau dort exploriert Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998).

Besonders interessant für die Antimonthese ist das Sinjakovo-Projekt. Yugo exploriert dort ein polymetallisches System mit Gold, Silber, Kupfer und Antimon.

Gesteinsproben lieferten nach Unternehmensangaben Spitzenwerte von bis zu 8 g/t Gold, 16 Prozent Kupfer, 2 kg/t Silber und 4,5 Prozent Antimon. Solche Einzelproben sind noch kein Beweis für eine wirtschaftliche Lagerstätte, zeigen aber, dass Antimon innerhalb des Systems vorhanden ist.

Auch die Bohrungen haben Antimon bestätigt. Am Erak-Prospekt meldete Yugo unter anderem vier Meter mit 0,5 g/t Gold, 40 g/t Silber, 0,6 Prozent Kupfer und 0,25 Prozent Antimon.

36,1 Meter Gold - und eine offene Antimonfrage

Die bislang auffälligsten jüngeren Bohrergebnisse betreffen allerdings Gold. Yugo meldete bei Erak 36,1 Meter mit 2,3 g/t Gold, einschließlich drei Metern mit 14,5 g/t und einem Meter mit 42,5 g/t. Ein weiterer Abschnitt ergab 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold.

Das ist eine wichtige Unterscheidung: Yugo ist bislang kein definierter Antimonentwickler. Es existiert keine Antimonressource, und weitere Bohrungen müssen erst zeigen, welche Ausdehnung und Kontinuität die Antimonmineralisierung besitzt.

Genau darin liegt jedoch die Explorationsfrage. Sollte sich Antimon neben Gold als bedeutender Bestandteil des Systems herausstellen, würde Sinjakovo in einen europäischen Rohstoffmarkt hineinwachsen, dessen strategische Bedeutung gerade deutlich zunimmt.

Fazit

Rheinmetalls Produktionspläne zeigen die Größenordnung der europäischen Aufrüstung: Bis 2030 sollen jährlich rund 1,5 Millionen Artilleriegeschosse produziert werden, während die Weapon-and-Ammunition-Sparte auf 14 bis 16 Milliarden Euro Umsatz wachsen soll. Gleichzeitig nennt der Konzern die Diversifizierung kritischer Rohstofflieferketten ausdrücklich als strategische Aufgabe.

Das bedeutet ausdrücklich keine geschäftliche Verbindung zwischen Rheinmetall und Yugo Metals. Die Verbindung ist thematisch: Steigende europäische Verteidigungsproduktion erhöht die Bedeutung sicherer Rohstoffquellen.

Yugo befindet sich dabei noch in einer frühen Explorationsphase. Das Unternehmen muss erst durch weitere Bohrungen zeigen, ob Sinjakovo neben Gold tatsächlich zusammenhängende und potenziell wirtschaftlich relevante Antimonmineralisierung beherbergt. Danach wären Ressourcendefinition, Metallurgie, Genehmigungen und Finanzierung weitere Hürden.

Für Anleger sind deshalb die nächsten Bohrergebnisse entscheidend. Denn Europas Aufrüstung kann Fabriken schnell vergrößern - neue Rohstoffquellen lassen sich nicht ebenso schnell schaffen.

Als nächsten Schritt kann ich daraus noch drei W:O-Teaser formulieren, die Rheinmetall-Leser gezielt in die Antimon-/Yugo-Story ziehen.

Quellen

https://www.canadianminingreport.com/blog/war-metals-are-no-longer-a-niche-why-tungsten-antimony-and-defence-minerals-matter-now

https://goldinvest.de/en/antimony-as-strategic-metal-this-european-explorer-is-on-the-verge-of-its-next-step

https://www.yugometals.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Yugo Metals oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Yugo Metals" oder "Nebenwerte".

Yugo Metals Ltd

Land: Australien

ISIN: AU0000404998

Yugo Metals

Disclaimer/Risikohinweis Yugo Metals

Interessenkonflikte: Mit Yugo Metals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Yugo Metals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Yugo Metals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Yugo Metals einsehen: https://www.yugometals.com/en



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Yugo Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Rheinmetall plant 1,5 Millionen Artilleriegeschosse - doch Europas Antimon-Abhängigkeit bleibt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0007030009,CA7142661031,AU0000404998