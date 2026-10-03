20,7 Milliarden Dollar für neue Raketen - warum der Pentagon-Boom jetzt die Rohstoffketten unter Druck setzt

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Die amerikanische Raketenproduktion erreicht eine neue Größenordnung. Raytheon, die Rüstungssparte von RTX (ISIN: US75513E1010), hat einen mehrjährigen Auftrag mit einem möglichen Gesamtwert von bis zu 20,7 Milliarden US-Dollar für AMRAAM-Raketen erhalten. Mindestens 1.900 Flugkörper sollen künftig pro Jahr produziert werden. Erst im Juli hatte Lockheed Martin einen Rahmen über insgesamt bis zu 58,62 Milliarden US-Dollar für die Produktion von PAC-3-MSE-Abfangraketen erhalten. Washington versucht damit, die industrielle Basis für wichtige Waffensysteme massiv auszubauen. Doch mehr Produktionslinien allein lösen das Problem nicht. Je stärker die Rüstungsindustrie skaliert, desto wichtiger werden belastbare Lieferketten für Komponenten und kritische Materialien. Antimon ist ein solcher strategischer Rohstoff, dessen heimische Lieferkette die USA bereits mit Millionenbeträgen fördern. Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) exploriert beim Golden-Hills-Projekt, früher Sinjakovo, in Bosnien-Herzegowina ebenfalls nach Gold und Antimon. Noch steht das Unternehmen allerdings ganz am Anfang: Eine definierte Antimonressource gibt es nicht.

Bis zu 20,7 Milliarden Dollar für AMRAAM

RTX gab den neuen Vertrag am 28. September bekannt. Die Vereinbarung umfasst fünf Jahre sowie zwei Optionsjahre und hat einen möglichen Wert von bis zu 20,7 Milliarden US-Dollar. Raytheon soll damit die Produktion der Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, kurz AMRAAM, auf Rekordniveau erhöhen. Die Rakete wird auf 14 verschiedenen Plattformen eingesetzt und befindet sich nach Unternehmensangaben bei 44 Ländern im Einsatz. Sie dient nicht nur als Luft-Luft-Waffe für Kampfflugzeuge, sondern auch als Abfangflugkörper des bodengestützten NASAMS-Luftverteidigungssystems. RTX hatte die AMRAAM-Produktion bereits 2025 gegenüber 2024 nahezu verdoppelt. Jetzt soll eine Jahresproduktion von mindestens 1.900 Flugkörpern unterstützt werden.

Aus einzelnen Aufträgen wird eine industrielle Aufrüstung

Der AMRAAM-Vertrag steht nicht allein. Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) erhielt im Juli eine siebenjährige Vertragsmodifikation über bis zu 53,86 Milliarden US-Dollar für PAC-3 MSE. Zusammen mit einem bereits im April vergebenen ersten Auftrag über 4,7 Milliarden US-Dollar erreicht der mehrjährige Vertragsrahmen damit bis zu 58,62 Milliarden US-Dollar. Lockheed will seine PAC-3-MSE-Kapazität bis Ende 2030 verdreifachen. In Camden im US-Bundesstaat Arkansas soll die Zahl der Arbeitsplätze in diesem Bereich von rund 1.200 auf etwa 1.850 steigen. Gleichzeitig arbeitet der Konzern an höheren Produktionskapazitäten für THAAD, PrSM und die neue AIM-260 JATM. Das Muster ist damit größer als ein einzelner Raketenauftrag: Die USA versuchen, ihre industrielle Fähigkeit zur Massenproduktion moderner Flugkörper strukturell auszubauen.

Warum plötzlich die gesamte Lieferkette zählt

Genau hier wird die zweite Seite des Rüstungsbooms sichtbar. RTX spricht selbst ausdrücklich von Investitionen in Belegschaft, Anlagen, Technologie und Lieferkette. Hunderte kleine und mittelgroße Zulieferer sind an der Skalierung der AMRAAM-Produktion beteiligt. Zusätzliche Endmontagekapazitäten helfen schließlich nur dann, wenn sämtliche vorgelagerten Komponenten und Materialien ebenfalls in ausreichender Menge verfügbar sind. Wie ernst dieses Problem inzwischen genommen wird, zeigt Lockheed an anderer Stelle: Der Konzern verhandelt laut Reuters direkt mit Rohstoffunternehmen über nordamerikanische Bezugsquellen für kritische Mineralien wie Scandium und Germanium. Es geht dabei nicht um Antimon und auch nicht um Yugo. Der Vorgang zeigt jedoch, dass Rohstoffsicherheit inzwischen bis in die Beschaffungsstrategie großer Rüstungskonzerne vorgedrungen ist.

China bleibt bei kritischen Rohstoffen der große Unsicherheitsfaktor

Besonders deutlich wird das bei Seltenen Erden. Trotz hoher amerikanischer Investitionen erwartet Reuters auf Basis von Branchen- und Regierungsdaten, dass die USA noch weit in die 2030er-Jahre von chinesischen Lieferketten abhängig bleiben werden. Bei schweren Seltenen Erden ist die Situation besonders schwierig. Für die Verteidigungsindustrie entsteht daraus ein strategisches Problem: Eine Raketenfabrik kann erweitert und eine zweite Produktionslinie aufgebaut werden. Eine vollständige Rohstoffkette vom Bergbau über Trennung und Raffination bis zum einsatzfähigen Material lässt sich dagegen nicht kurzfristig ersetzen. Deshalb versucht Washington inzwischen, mehrere kritische Rohstoffketten gleichzeitig aufzubauen.

Antimon ist ein anderes Metall - aber Teil derselben Strategie

Antimon darf dabei nicht mit Seltenen Erden, Scandium oder Germanium gleichgesetzt werden. Es besitzt eine eigene Lieferkette und andere Anwendungen. Trotzdem behandelt Washington auch Antimon als strategischen Rohstoff für die Verteidigungsindustrie. Besonders relevant ist Antimontrisulfid. Im Oktober 2025 erhielt die US-Tochter von Nova Minerals (ISIN: AU000000NVA2) 43,4 Millionen US-Dollar aus dem Defense Production Act Title III. Damit soll in Alaska eine integrierte Lieferkette aufgebaut werden, die Stibnit gewinnt, konzentriert und zu militärisch nutzbarem Antimontrisulfid weiterverarbeitet. Im Juli dieses Jahres erklärte Nova, dass die Beschaffung wichtiger Anlagen bereits laufe und eine erste Antimonproduktion für 2027 angestrebt werde. Das ist ein konkretes Beispiel dafür, dass Washington parallel zum Ausbau der Waffenproduktion auch vorgelagerte kritische Rohstoffketten stärken will.

Was das mit Yugo zu tun hat - und was nicht

Genau an diesem Punkt kommt Yugo ins Spiel. Das Unternehmen besitzt Projekte in Bosnien-Herzegowina und exploriert beim Golden-Hills-Projekt nach Gold, Antimon, Silber und Kupfer. Die aktuelle Projektseite von Yugo nennt Spitzenwerte von bis zu 5,2 Prozent Antimon in Rock-Chip-Proben. Außerdem wurde über rund vier Kilometer eine Goldanomalie im Boden verfolgt. Bosnien-Herzegowina liegt unmittelbar vor den Toren der Europäischen Union und ist EU-Beitrittskandidat. In einem Umfeld, in dem westliche Staaten nach alternativen Rohstoffquellen suchen, ist diese Lage grundsätzlich interessant. Daraus folgt aber keine Verbindung zu RTX, Lockheed oder dem Pentagon. Yugo besitzt keinen bekannten Defense-Vertrag und ist kein Lieferant der amerikanischen Rüstungsindustrie.

5,2 Prozent Antimon sind noch keine Lagerstätte

Gerade bei einem frühen Explorer muss dieser Unterschied deutlich bleiben. Ein hoher Antimonwert aus einer Rock-Chip-Probe zeigt zunächst nur, dass in dem untersuchten Gesteinsmaterial Antimon vorhanden ist. Daraus lassen sich weder Größe noch Tonnage oder Wirtschaftlichkeit eines möglichen Vorkommens ableiten. Yugo verfügt derzeit über keine definierte Antimonressource oder -reserve. Weitere systematische Exploration wäre notwendig, bevor beurteilt werden könnte, ob aus den Antimonindikationen irgendwann ein wirtschaftlich relevantes Projekt entstehen kann. Der Rüstungsboom verändert die strategische Bedeutung des Rohstoffs - nicht die Geologie im Boden.

Beim Gold hat der Bohrer bereits mehr gezeigt

Konkreter ist Yugo derzeit beim Gold. Bei der ersten Diamantbohrkampagne am Erak-Prospekt wurden neun Bohrungen über insgesamt 1.057 Meter abgeschlossen. ERDD006 lieferte 36,1 Meter mit 2,3 g/t Gold ab 51,8 Metern, darunter 3 Meter mit 14,5 g/t und innerhalb dieses Abschnitts 1 Meter mit 42,5 g/t Gold. ERDD009 traf 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold, darunter 1,2 Meter mit 20,9 g/t. Zum Zeitpunkt der August-Meldung war die Mineralisierung nach Unternehmensangaben in mehrere Richtungen offen und die Bohrarbeiten liefen weiter. Auch diese Ergebnisse stellen noch keine Mineralressource dar. Sie liefern aber deutlich konkretere geologische Informationen als einzelne Oberflächenproben.

Raketen lassen sich schneller skalieren als Minen

Darin liegt letztlich die Verbindung zwischen dem neuen RTX-Auftrag und der Rohstofffrage. Raytheon soll die AMRAAM-Produktion auf mindestens 1.900 Flugkörper jährlich bringen. Lockheed will seine PAC-3-MSE-Kapazität bis 2030 verdreifachen. Solche Produktionssteigerungen benötigen neue Anlagen, zusätzliche Mitarbeiter und eine breitere Zulieferbasis. Bei kritischen Rohstoffen beginnt die Entwicklung dagegen viel früher. Ein Vorkommen muss zunächst gefunden, anschließend durch Bohrungen abgegrenzt, metallurgisch untersucht, genehmigt, finanziert und schließlich erschlossen werden. Genau deshalb versucht Washington heute, Rohstofflieferketten abzusichern, während gleichzeitig Milliarden in die nachgelagerte Rüstungsproduktion fließen.

Fazit

Der neue AMRAAM-Vertrag über bis zu 20,7 Milliarden US-Dollar zeigt, wie aggressiv die USA ihre Raketenproduktion inzwischen ausbauen wollen. Mindestens 1.900 AMRAAM pro Jahr, eine geplante Verdreifachung der PAC-3-MSE-Kapazität und milliardenschwere Investitionen in weitere Munitionsprogramme erhöhen gleichzeitig die Anforderungen an die vorgelagerten Lieferketten. Kritische Rohstoffe sind nur ein Teil davon, werden aber zunehmend als strategische Infrastruktur behandelt. Bei Antimon investiert Washington bereits konkret in den Aufbau einer heimischen Versorgung. Für Yugo schafft das ein interessantes Umfeld, aber noch keinen wirtschaftlichen Vorteil. Die Antimonwerte bei Golden Hills stammen bislang aus Explorationsarbeiten und eine definierte Ressource existiert nicht. Beim Gold hat Yugo bereits konkrete Bohrabschnitte vorzuweisen, doch auch dort steht eine Ressourcendefinition noch aus. Während die USA Milliarden in Raketen und ihre Lieferketten stecken, muss deshalb bei Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) zunächst die weitere Exploration zeigen, was tatsächlich im Boden steckt.

Quellen

RTX / Raytheon - RTX's Raytheon awarded $20.7 billion multi-year contract for AMRAAM under landmark production agreement, 28. September 2026

https://www.rtx.com/news/news-center/2026/09/28/rtxs-raytheon-awarded-20-7-billion-multi-year-contract-for-amraam-under-landmar

U.S. Department of War - Department of War and RTX Accelerate Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile Production Through $20.7B Award, 29. September 2026

https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4613107/department-of-war-and-rtx-accelerate-advanced-medium-range-air-to-air-missile-p/

Reuters - Pentagon awards RTX's Raytheon $20.7 billion contract for AMRAAM missiles amid stockpile concerns, 28. September 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/pentagon-awards-rtxs-raytheon-207-billion-contract-amraam-missiles-amid-2026-09-28/

Lockheed Martin - Department of War Awards Lockheed Martin $58.62B for Multiyear PAC-3 MSE Production to Strengthen the Arsenal of Freedom, 29. Juli 2026

https://news.lockheedmartin.com/2026-07-29-Department-of-War-Awards-Lockheed-Martin-58-62B-for-Multiyear-PAC-3-MSE-Production-to-Strengthen-the-Arsenal-of-Freedom

Reuters - US strikes $58.6 billion Patriot missile deal amid rising stockpile concerns, 29. Juli 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/army-awards-lockheed-martin-586-billion-largest-ever-pac-3-patriot-missile-deal-2026-07-29/

Lockheed Martin - Accelerating Together: A New Era of Supply-Chain Partnerships, 23. September 2026

https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/2026/Accelerating-Together-A-New-Era-of-Supply-Chain-Partnership.html

Reuters - Lockheed seeks U.S. mineral supplies after Trump supply-chain push, sources say, 4. August 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/lockheed-seeks-us-mineral-supplies-after-trump-supply-chain-push-sources-say-2026-08-04/

Reuters - China's rare earths dominance to overshadow Trump's talks with Xi, 24. September 2026

https://www.reuters.com/world/china/chinas-rare-earths-dominance-overshadow-trumps-talks-with-xi-2026-09-24/

Nova Minerals / SEC - U.S. Department of War Awards $43.4M to Alaska Range Resources to Secure Antimony Supply, 1. Oktober 2025

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315225016461/ex99-1.htm

Nova Minerals / SEC - Strategic Alignment with U.S. Defense Supply Chain Priorities, 24. Juli 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315226034464/ex99-1.htm

Yugo Metals - Golden Hills (Sinjakovo, Jezero) - Gold, Antimony, Silver, Copper

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

Yugo Metals - Yugo Advances Erak Discovery, 18. August 2026

https://www.onvista.de/news/2026/08-18-irw-news-yugo-metals-limited-yugo-bringt-die-entdeckung-erak-voran-0-10-26543984

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